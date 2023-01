Das sind die aktuellen Trends und Herausforderungen der Gastro- und Tourismus-Branche

Das Gastro-Forum Allgäu sucht mit einem neuem Format nach Lösungen für Herausforderungen der Branche. Erstmals gibt es einen Innovationspreis.

28.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Neues Format, großer Andrang: Zum Gastro-Forum Allgäu der Brauerei Zötler kamen fast 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen Gastromie, Beherbergung und Tourismus in die KultBox nach Kempten. In sechs Workshops tauschten sie sich über aktuelle Themen der Branche aus – und am Abend gab es noch eine besondere Preisverleihung.

Als DAS Thema für die Branche bezeichnete Veranstalter und Brauerei-Geschäftsführer Niklas Zötler den Fachkräftemangel. In dem entsprechenden Workshop gab es ein konkretes Ergebnis, berichtete dessen Moderator Sebastian Gries: Schon bald wollen sich mindestens 15 der Forum-Teilnehmer zusammen setzen, um weitere Ideen zu entwickeln und ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen.

Referent beim Gastro-Forum Allgäu: "Nur das umsetzen, was für Gäste relevant ist"

Es ging aber nicht nur um neue Ansätze, sondern auch ums gegenseitige Mutmachen. Mit Blick auf Digitalisierung in der Branche betonten die Referenten Benjamin Buhl und Robert Keller, dass man Veränderungen zwar akzeptieren müsse, aber sie vor Ort nur zur Anwendung kommen sollten zur Lösung eines akuten Problems oder zur Vereinfachung von Abläufen.

„Wenn Sie etwas Neues angehen, sollten Sie etwas Altes weglassen“, sagte Buhl. „Setzen Sie nur Dinge um, die für Ihre Gäste relevant sind“, ergänzte Keller. Man müsse gerade technisch nicht alles umsetzen, was möglich sei. Keller regte eine gemeinsame App fürs Handy für ganze Region an, um den Gästen die Orientierung zu erleichtern.

Gastro-Forum Allgäu: Veganes Essen „als Erlebnis“

Mit Ernährungstrends befasste sich die Gruppe von Franziska Albers – mit Fokus auf veganem Essen „als Erlebnis“. Das sei die Zukunft und müsse auch regional angeboten werden. „Da müssen wir an die Köchinnen und Köche ran“, sagte die Referentin. Um neue Angebote für die Gäste ging es bei „Slow Tourism“ – als Gegensatz zum Massentourismus.

Wichtig sei, schon so früh wie möglich Wünsche und Erwartungen der Gäste abzufragen, um sich darauf einzustellen und entsprechende Angebote zu machen, sagte Referent Jan Stiller. Das müsse dann auch entsprechend in Rechnung gestellt werden. Auch die Urlaubsorte müssten den Gästen mehr Angebote zum Entschleunigen machen – zum Beispiel mit Kochkursen, in denen auch noch die regionale Küche schmackhaft gemacht wird. Mit Energie befasste sich die Gruppe von Stefan Nitschke – mit Blick vor allem aufs Sparen von Strom- und Heizkosten.

Zötler-Innovationspreis geht an Berggasthof Sonne in Sonthofen

Den neu geschaffenen und mit Warengutscheinen im Wert von 2000 Euro dotierten Innovationspreis übergaben Gesa und Niklas Zötler an Elke und Jörg Müller, die in Sonthofen den Berggasthof Sonne führen. Das Besondere dort: Es gibt auch ein Pflegehotel, in dem zum Beispiel pflegende Angehörige mit ihren Lieben Urlaub machen können, aber auch Gäste mit Handicap oder Menschen, die nach einem Klinikaufenthalt noch nicht nach Hause können, und auf einen Reha- oder Pflegeplatz warten oder Reisende, die auch im Urlaub auf Behandlungspflege angewiesen sind wie zum Beispiel Verbandswechsel, Wundversorgung oder Inhalationen. Hintergrund: Elke Müller ist nicht nur Hotelierin, sondern auch Fachkrankenschwester für Intensivpflege.

Veranstalter Niklas Zötler war mit Resonanz und Inhalten zufrieden. Daher werde es das Gastro-Forum auch 2024 wieder geben, kündigte er an.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.