Allgäuer Frauen verdienen in Vollzeit bis zu 900 Euro weniger als Männer

07.03.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern sind im Allgäu größer als im Bundesdurchschnitt. So beträgt die Differenz bei den sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsengelten im Mittel (Median) deutschlandweit 394 Euro. Männer erhielten Ende 2020 3.565 Euro, Frauen 3.171 Euro. In der Region fiel dieser Unterschied dagegen deutlich größer aus.

Von Kempten bis Memmingen: Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern im Allgäu

Ostallgäu : Hier verdienen vollzeitbeschäftigte Frauen 924 Euro weniger als Männer. Diese erhielten im Median 3.667 Euro, Frauen 2.743 Euro.

Im Unterallgäu lag die Differenz bei 833 Euro, Männer verdienten hier 3.687 Euro, Frauen 2.854 Euro.

Memmingen lag mit 753 Euro Unterschied knapp dahinter.

In Kempten verdienten Männer 692 Euro mehr.

Oberallgäu : Während Männer hier im Median 3.412 Euro erhielten, waren es bei Frauen 2.735 Euro. Die Differenz lag bei 677 Euro.

: Während Männer hier im Median 3.412 Euro erhielten, waren es bei Frauen 2.735 Euro. Die Differenz lag bei 677 Euro. Kaufbeuren: Hier war der Unterschied mit 581 Euro am geringsten. Damit lag die Stadt jedoch über dem bayerischen Schnitt von 546 Euro.

Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit

Dies geht aus einer Auswertung des Büros der Ostallgäuer Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl (Linke) hervor. Die Zahlen stammen aus der Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit.

Ferschl: Lohnunterschiede im Allgäu sind "alarmierend"

Die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt sei nichts Neues, beklagt Bundestagsabgeordnete Ferschl. „Alarmierend ist, dass die Lohnunterschiede im Allgäu gravierender sind als im bayerischen und im Bundesdurchschnitt.“ Denn in vielen Branchen, die zum Niedriglohnsektor zählen, seien Frauen überrepräsentiert. Notwendig sei deshalb „eine Politik, die den Niedriglohnsumpf austrocknet“, außerdem müsse die Tarifbindung gestärkt werden.

Insgesamt haben Frauen haben in Bayern im vergangenen Jahr durchschnittlich 21 Prozent weniger verdient als Männer. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, hat sich die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern damit seit dem Vorjahr um einen Prozentpunkt verringert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Gleichstellungsbeauftragte aus Kempten zieht ernüchterndes Fazit

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten zieht anlässlich des heutigen "Equal Pay Day" ein ernüchterndes Fazit. Schuld daran hat auch Corona. So fördere die Pandemie das traditionelle Rollenbild: der Mann als Haupternährer, die Mutter arbeitet (nur) so viel, wie es zusätzlich möglich ist. Aber es seien nach wie vor hauptsächlich die Frauen, die sich um die Kinder und pflegebedürftige Angehörige kümmern, sagt Simon. Das Öffnen und Schließen von Schulen und Kitas aufgrund von Corona, Mädchen und Buben, die in Quarantäne müssen – all das hing und hängt während der Pandemie „wie ein Damoklesschwert“ vor allem über den Müttern. Nicht selten würden Frauen auch beruflich zurücktreten, weil der Druck durch die Arbeitgeber sich erhöhe.

