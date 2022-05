Geldautomat gesprengt: Hier schlugen die Täter im Allgäu zu

Im Schnitt alle drei Wochen sprengen Verbrecher einen Geldautomaten in Bayern. Auch im Allgäu schlugen Automaten-Sprenger zuletzt mehrfach zu. Ein Überblick.

25.05.2022 | Stand: 10:16 Uhr

Immer öfter werden in Deutschland Geldautomaten gesprengt. Die Täter rücken in der Regeln nachts an, sprengen den Automaten auf, packen das Geld ein, und flüchten dann mit einem Auto über die meist nahe Autobahn. Bis die Polizei vor Ort ist, sind die Täter längst über alle Berge. Auch im Allgäu schlugen Kriminelle in den vergangenen Jahren auf diese Art und Weise zu. Ein Überblick.

25. Mai 2022: Gegen 3 Uhr morgens sprengen Unbekannte den Geldautomaten der Raiffeisenbank in Woringen im Unterallgäu. Den Tätern gelingt die Flucht. Wie viel Geld sie dabei erbeuten, teilt die Polizei nicht mit. Der Sachschaden ist enorm.

2. Februar 2022: Großeinsatz in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nord in Memmingen: Dort sprengen Unbekannte nachts gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten der Sparkasse im Eingangsbereich des V-Markts. Auch hier teilt die Polizei nichts zur Höhe der Beute mit, der Sachschaden wurde auf 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt.

Im Eingangsbereich des V-Markts in Memmingen wurde ebenfalls ein Geldautomat gesprengt. Bild: M. Halder

5. November 2021: In der Memminger Straße in Heimertingen im Landkreis Unterallgäu wird ein Geldautomat gesprengt. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung mit den Polizeistreifen, weiteren Unterstützungskräften benachbarter Dienststellen und eines Polizeihubschraubers verläuft ohne Erfolg.

25. November 2020: In Sulzberg im Oberallgäu wird ein Geldautomat gesprengt. Das Gerät war in einem Container montiert, der durch die Wucht der Detonation völlig demoliert wurde. Allein durch die Zerstörung des Containers sei ein Sachschaden von 60.000 Euro entstanden, heißt es. Wie viel Geld die Täter erbeuten, wird nicht gesagt. Eine Anwohnerin hatte gegen 2.40 Uhr den Knall gehört und die Polizei gerufen. Nach Zeugenaussagen waren nach der Explosion drei bis vier Täter in einem Auto davongerast. Die Männer sollen sich in einer noch nicht identifizierten ausländischen Sprache unterhalten haben. Die Polizei glaubt, dass die Automatensprenger dann über die Autobahn geflüchtet sind.

Lesen Sie auch

Tatort nahe der A7 Unbekannte sprengen mitten in der Nacht einen Geldautomaten in Woringen

25. August 2019: Unbekannte sprengen am Sonntagmorgen einen Geldautomaten im Vorraum der Commerzbank am Memminger Weinmarkt. Die Täter knacken den Automaten um 4.20 Uhr mit einem selbst gebastelten Sprengsatz. Die Polizei ist schnell vor Ort - Beamte waren zufällig in der Nähe, hörten den Knall und eilten zum Tatort. Die Täter wurden so gestört und flohen.