Allgäuer Energieberater müssen Standorte wegen Personalmangel schließen

Die Nachfrage nach Beratungsgesprächen beim Energie- und Umweltzentrum (Eza) ist groß. Gleichzeitig herrscht ein Mangel an Expertinnen und Experten.

21.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wegen der steigenden Kosten für Gas und Öl durch den Krieg in der Ukraine suchen immer mehr Menschen nach Einsparmöglichkeiten. Die Nachfrage beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) ist so groß, dass die Experten diese Beratungsgespräche nicht mehr an allen 42 Standorten anbieten können. Elf werden daher geschlossen, um sich auf die anderen fokussieren zu können, sagt Eza-Geschäftsführer Martin Sambale. Betroffen sind beispielsweise Germaringen, Biessenhofen und Betzigau.

Energieberatung im Allgäu: Interessierte warten Wochen auf einen Termin

Grund für die aktuelle Entwicklung sei, dass freiberufliche Energieberater wegen der großen Nachfrage nicht mehr so viel Zeit für ihre Aufgaben bei der Eza hätten. Daher stellt das Umweltzentrum nun vermehrt Energieberaterinnen und -Berater ein. Aktuell betrage die Wartezeit für einen Termin etwa fünf bis sechs Wochen.

Um all den Anfragen gerecht zu werden, sollen jetzt mehr Gruppengespräche stattfinden. „In kleineren Teams kann ein Experte dann ausführlich die Fragen für alle beantworten. So erreichen wir mehr Menschen in kurzer Zeit“, sagt Sambale. Auch der Haus-Check vor Ort werde nicht mehr als Einzeltermin angeboten, sondern als „Kampagne“, bei der angemeldete Häuser einer Kommune nacheinander geprüft werden. Das Eza habe insgesamt 4191 Beratungen im vergangenen Jahr gemacht, sagt Martin Sambale – heuer seien es bereits 2793. Zu dieser Steigerung komme noch der Mangel an Beratern.

Mehr Infos gibt es unter www.eza-allgaeu.de