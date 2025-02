Sind Haustiere mittlerweile unbezahlbarer Luxus? - Allgäuer Tierheime bekommen das zu spüren

Sind Haustiere für viele zu einem unbezahlbaren Luxus geworden? Zum einen sind die Kosten in den meisten Lebensbereichen gestiegen. Zum anderen sind die Gebühren für tierärztliche Behandlungen vor knapp zwei Jahren erhöht worden. Ist das mittlerweile in den Allgäuer Tierheimen zu spüren, weil kranke Tiere zu teuer sind und abgegeben werden?

Zum Teil ja, sagt Iris Thalhofer, Leiterin des Immenstädter Tierheims. Zudem meldeten sich immer mehr Menschen, die ihr Haustier behalten wollen, aber die Behandlung beim Tierarzt nicht zahlen können. Sie fragten in dem Tierheim, ob es sich an den Kosten beteiligen könne. Zum Beispiel an der Rechnung über 1200 Euro für eine Zahnbehandlung bei einer Katze oder über 3000 Euro für einen Bandscheibenvorfall bei einer Dogge. „Das häuft sich jetzt gerade“, sagt Thalhofer. In einigen Fällen übernimmt das Immenstädter Tierheim einen Teil der Kosten. Aber nur, wenn Tierhalter nachweisen können, dass sie bedürftig sind.

Krankenversicherung für Tiere prüfen

Ein Tipp von Iris Thalhofer: Wer sich ein Tier anschaffen möchte, sollte prüfen, ob eine Krankenversicherung infrage kommt. Da gebe es etliche Anbieter und viele Optionen, die verglichen werden sollten. Bei jungen Tieren könne sich das lohnen.

Harald Eberhard vom Tierheim Beckstetten (Kreis Ostallgäu) schätzt, dass ein Drittel aller Menschen, die ihre Tiere abgeben, aus finanziellen Gründen handeln. Einige seien dabei, denen die Tierarztgebühren mittlerweile zu teuer sind. Und anderen seien die Kosten für den Lebensunterhalt generell zu hoch geworden. Petra Seidl vom Tierheim Lindau bestätigt: Sie merke seit zwei bis drei Jahren verstärkt, dass viele mit dem Geld zu kämpfen hätten. Auch viele Ältere seien betroffen.

„Gute Tierarztleistung muss auch gut bezahlt werden“

Nicht nur Tierhalter, auch Tierheime müssen tiefer in die Tasche greifen, etwa für Behandlungen. Jeweils um mehrere tausend Euro seien die Veterinärkosten in den vergangenen zwei bis drei Jahren gestiegen, heißt es in den drei Heimen. Doch Petra Seidl kann verstehen, dass die Gebühren erhöht worden sind. Sie seien lange nicht angepasst worden, gleichzeitig aber seien die Kosten auch für Veterinäre gestiegen. „Eine gute Tierarztleistung muss auch gut bezahlt werden.“ Beim Geld setzt Seidl auf das Prinzip Hoffnung: Dass zusätzlich zu den festen Einnahmen über die Kommunen immer genügend gespendet wird.

Denn ein weiterer Trend könnte Tierheimen immer mehr zu schaffen machen, sagt sie: der demographische Wandel. Die Zahl der älteren Menschen steigt und somit auch die Zahl derjenigen, die ins Alten- oder Pflegeheim müssen. Dorthin kann das Haustier meist aber nicht mitkommen. Dieses Problem sei im vergangenen halben Jahr verstärkt aufgetreten.