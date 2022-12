Holetschek will weniger Bürokratie in der Pflege

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Deshalb plant er ein Modellprojekt in Kliniken, um zu prüfen, wie die Mitarbeitenden von Bürokratie entlastet werden können. Der CSU-Politiker aus Memmingen steht jetzt seit zwei Jahren an der Spitze des Ministeriums.