Frist läuft Ende des Jahres ab: Wo steckt der Allgäuer Millionengewinner?

Ende Oktober will Lotto Bayern erneut nach dem Glückspilz aus dem Raum Memmingen suchen. Was mit dem Geld passiert, wenn er nicht gefunden wird.

16.10.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Noch wird die Hoffnung nicht aufgegeben, sagt Lotto Bayern-Pressesprecherin Verena Ober. Denn Lotto Bayern sucht immer noch nach dem Besitzer oder der Besitzerin des „BayernMillionen“-Loses mit der Nummer 0426492. Hinter der Zahl versteckt sich eine Gewinnsumme in Höhe von einer Million Euro. Der oder die Glückliche aus dem Raum Memmingen hat ihren Gewinn bisher allerdings nicht abgeholt – und die Uhr tickt.

Bereits 2021 wurde im Raum Memmingen nach dem Lottogewinner gesucht

Wie berichtet, soll es Ende Oktober deshalb noch eine neue Suchaktion geben. Bereits im Sommer 2021 hat die Lottozentrale in und um Memmingen mit Plakaten nach dem Besitzer des Siegerspielscheines gesucht. Details zur neuen Suchaktion hat Ober am Montag noch nicht genannt. Nur so viel: Man versuche, den Besitzer des Loses noch vor Ablauf der Frist zu finden. Diese läuft am 31. Dezember 2023 ab. Der Spielschein wurde am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Memminger Raum abgegeben. Wo genau, werde mit dem Verweis auf den Datenschutz nicht bekannt gegeben, teilte die Lottozentrale im Juli mit.

Gab es in Bayern denn schon einmal den Fall, dass jemand seinen Gewinn nicht abgeholt hat? Pressesprecherin Verena Ober kann sich noch an einen verfallenen Gewinn von „vor etlichen Jahren“ erinnern. Jemand hatte bei der Glücksspirale 2,1 Millionen Euro gewonnen – den Gewinn aber nie eingelöst und abgeholt. „Das kommt aber ganz ganz selten vor“, sagt Ober.

Das passiert, wenn der Lottogewinner aus dem Raum Memmingen sich nicht meldet?

Dieser ungewöhnliche Fall könnte nun also wieder eintreten: Wenn der Millionengewinner aus dem Raum Memmingen seinen Anspruch bis Ende dieses Jahres nicht anmeldet, wandert die Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen – oder der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) kann das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden.