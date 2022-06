Italo-Rockstar Gianna Nannini lässt es in der Big Box in Kempten mächtig krachen. 2500 Fans feiern Hits wie Latin Lover, I maschi und Bello e impossibile.

06.06.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Keine Sängerin krächzt so schön, so laut und so herzzerreißend wie Gianna Nannini. Mit coronabedingter, eineinhalbjähriger Verspätung lieferte die italienische Rock-Röhre in der Big Box Allgäu in Kempten eine packende Show ab, die 2500 Besucherinnen und Besucher von Beginn an in Bann zog.

