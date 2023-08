Giftiges Jakobskreuzkraut in Bayern: Aussehen Kreuzkraut, Bilder, Verwechslungsgefahr, Tiere

Jakobskreuzkraut ist giftig und breitet sich auch in Bayern immer weiter aus. Woran erkenne ich das giftige Kreuzkraut? Mit was kann man es verwechseln?

09.08.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Jakobskreuzkraut, auch Jakobs-Greiskraut oder Kreuzkraut genannt, ist giftig und damit auch gefährlich für Menschen und Tiere. Auch in Bayern breitet sich das Gewächs immer weiter aus. Erkenne ich Kreuzkraut am Aussehen? Wie giftig ist es? Mit welcher Pflanze kann man es verwechseln? Und wie kann man es im Garten entfernen? Hier alle Infos im Überblick.

Was ist Jakobskreuzkraut?

Jakobs-Kreuzkraut kommt in ganz Europa vor. Die Pflanze ist vor allem an Wegrändern verbreitet, tritt aber zunehmend auch auf Wiesen und Weiden auf. In Deutschland gibt es nach Angaben des bayerischen Landesamts für Landwirtschaft (LfL) etwa 25 Arten des Krauts, die unterschiedlich stark giftig sind.

Merkmale und Aussehen: Wie sieht Jakobskreuzkraut aus?

Jakobskraut (Senecio jacobaea) ist in der Regel zweijährig. Es bildet im ersten Jahr eine Blattrosette, im zweiten Jahr wächst dann der Stängel mit den Blüten heran, der meist über einen Meter groß ist. Wichtige Merkmale:

Die Blätter haben feine Härchen und eine stumpfe Spitze.

Die Blüten sind gelb und sehen aus wie gelbe Gänseblümchen oder Margeriten.

Der Stängel ist häufig an der Basis dunkelrot bis violett, weiter aufwärts dann grün und viel verzweigt.

Beim Zerreiben der Blätter des Jakobskreuzkrauts wird ein unangenehmer Geruch freigesetzt.

Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) im ersten Jahr. Bild: imago

Wie giftig ist Jakobskreuzkraut?

Jakobskreuzkraut enthält Pyrrolizidin-Alkaloide, also chemische Verbindungen. Diese können beim Abbau in der Leber zu sehr giftigen Verbindungen verwandelt werden.

Giftig sind laut LfL alle Pflanzenteile, die höchste Alkaloid-Konzentration wird aber in der Blüte erreicht.

Auch getrocknet ist die Pflanze noch hochgiftig. "So besteht die größte Gefahr bei Heu- oder Silagenutzung, da hier der Geruch verloren geht, die Giftigkeit jedoch nicht", heißt es beim Landesamt.

Ist Jakobskreuzkraut für Menschen gefährlich?

Ja. Wer größere Mengen Jakobskreuzkraut zu sich nimmt, muss mit gesundheitlichen Schäden rechnen. Selbst tödliche Vergiftungen gibt es gelegentlich. 2010 etwa starb ein 71-Jähriger Oberallgäuer an Multiorganversagen, nachdem er das Jakobskreuzkraut zu sich genommen hatte. Nach Schilderung der Angehörigen hatte der 71-Jährige die Pflanze offenbar für ein ungiftiges Kraut gehalten, das er schon aus seiner Kindheit kannte.

Darf man Jakobskreuzkraut anfassen?

Die in der Pflanze enthaltenen Pyrrolizidin-Alkaloide werden in der Regel über die Haut nur in kleinen Mengen aufgenommen. Trotzdem sollten gerade empfindliche Menschen Handschuhe anziehen, wenn Jakobskreuzkraut anfassen müssen - das verringert die Gefahr von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen.

Die Blätter des Jakobskreuzkrauts haben feine Härchen und eine stumpfe Spitze. Bild: imago/blickwinkel

Symptome: Woran erkenne ich eine Vergiftung durch Jakobskreuzkraut oder Greiskraut?

Als klinische Symptome einer entsprechenden Schädigung der Leber nennt das BfI unter anderem

starke Bauchschmerzen

Schmerzen in der Leberregion

Appetitverlust

Erschöpfung

Gelbsucht und Lebervergrößerung

Wie gefährlich ist Kreuzkraut für Tiere?

Gerade bei Nutztieren treten nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung immer wieder schwere Vergiftungen auf, nachdem die Tiere Pflanzen gefressen haben. Pferde sind am stärksten gefährdet, hier können laut Experten schon 40 bis 80 Gramm Frischmasse pro Kilo Körpergewicht tödlich wirken. Aber auch bei Kühen kann

Verwechslungsgefahr: Mit was kann man Jakobskreuzkraut verwechseln?

Wer nicht aufpasst, kann Jakobskreuzkraut mit Johanniskraut, Wiesenpippau, oder Rucola verwechseln, denen es in gewisser Weise ähnlich sieht.

Wie kann ich Jakobskreuzkraut im Garten entfernen?

Kleinere Bestände können durch Ausreißen oder Ausstechen mit darauffolgender Nachsaat beseitigt werden. "Wichtig ist, dass der gesamte Wurzelstock entfernt wird, so dass die Pflanzen am Wiederaustrieb gehindert werden", so die Landwirtschaftskammer Saarland (hier deren Infos zum Download als pdf). Eine chemische Bekämpfung sollte nur in Notfällen durchgeführt werden, heißt es.

Wo gibt es weitere Informationen zum Jakobskreuzkraut?

Das Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein hält eine umfassende Broschüre zum Umgang mit Jakobskreuzkraut zum Download im pdf-Format (hier) bereit.