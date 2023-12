Es schneit weiter kräftig im Allgäu. Fast für die gesamte Region gilt eine Glätte-Warnung - Vorsicht auf den Straßen. Und jetzt stehen eiskalte Nächte an.

01.12.2023 | Stand: 19:31 Uhr

Es ist ein weißer Start in den Dezember 2023 im Allgäu: Nach Schnee- und Eisregen am Donnerstag schneit es auch am Freitag in der gesamten Region kräftig. Bis ins Unterland bleibt der Schnee liegen - und es kommt noch mehr: An den Allgäuer Alpen und im Alpenvorland sollen laut Deutschem Wetterdienst bis Samstagabend bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Wochenende stehen dem Allgäu dann eiskalte Nächte bevor: Bereits in der Nacht auf Samstag könnte das Thermometer in Kempten auf bis zu minus 9 Grad fallen, in Memmingen sind sogar zweistellige Minuswerte drin.

Allgäu: Bis zu minus 15 Grad am Wochenende

Von Samstag auf Sonntag sind stellenweise bis zu minus 15 Grad im Allgäu vorhergesagt. Die Bibber-Nächte halten auch zum Start in die neue Woche an, erst von Montag auf Dienstag sind wir nachts wieder im niedrigen Minus-Bereich.

Immer die neuesten Wetteraussichten für das Allgäu finden Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt ist es tagsüber dagegen aktuell vergleichsweise mild. Da der Schnee in Kaufbeuren, Memmingen und den Landkreisen heute am Freitag zeitweise in Regen übergeht, herrscht auf den Straßen derzeit besondere Glättegefahr. So gilt am Freitagmittag eine Warnung des Wetterdienstes vor Straßenglätte für die Landkreise

Oberallgäu

Ostallgäu

Unterallgäu

sowie für die Städte Memmingen und Kaufbeuren.

Autofahrer sollten ihr Verhalten im Straßenverkehr den winterlichen Verhältnissen im Allgäu anpassen. Auch am gestrigen Donnerstag und in der Nacht auf Freitag hatten sich bei Schnee und Regen zahlreiche Unfälle in der Region ereignet.

Schneegestöber im Allgäu: Lastwagen kippt im Unterallgäu um

Auf der Bundesstraße zwischen Boos und Winterrieden im Unterallgäu ist am Freitagabend ein Lastwagen umgekippt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Informationen folgen.

Wintereinbruch im Allgäu: Drei Unfälle im Ostallgäu, dreimal waren Sommerreifen der Grund

Vor allem im Ostallgäu krachte es häufig. Der größte Schaden entstand bei einem Unfall in der Mauerstettener Straße in Kaufbeuren. Dort war am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer (37) noch mit Sommerreifen unterwegs und geriet auf der schneebedeckten Straße in den Gegenverkehr. Er touchierte dort gleich zwei andere Autos - der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls in Kaufbeuren geriet am Donnerstag ein 35-jähriger Mann am Ölmühlhang mit seinem Auto ins Schleudern. Grund war laut Polizei "nicht angepasste Geschwindigkeit" bei winterlichen Verhältnissen.

Das Auto krachte in ein Brückengeländer und in ein Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden: rund 4000 Euro.

Auch in Mauerstetten im Ostallgäu geriet eine Autofahrerin (44) bei Glätte auf die Gegenfahrbahn. Beim Abbiegen hatte sie laut Polizei ihre Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und kollidierte in der Kreuzung mit einem entgegenkommenden Autos eines 43-Jährigen.

Wiederum auf Sommerreifen unterwegs war in Mauerstetten eine 25-Jährige, die mit ihrem Auto gestern Nachmittag in einen Zaun rutschte.

In Ruderatshofen wurde am Vormittag eine 35-jährige Frau bei einem Unfall leicht verletzt. Beim Abbiegen war das Auto einer 64-Jährigen ins Rutschen geraten und mit dem Wagen der Jüngeren kollidiert. Diese konnte nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden, teilen die Beamten mit. Der Schaden vor Ort: rund 8000 Euro. Die Unfallverursacherin war laut Polizei zu schnell. Ebenfalls im Ostallgäu brach ein Baum unter der Schneelast und stürzte auf die B12.

Bei Buchloe: Mit Sommerreifen Schneepflug ausgewichen

Nochmals Sommerreifen wurden einer weiteren Autofahrerin bei ihrer Fahrt von Bronnen im Unterallgäu Richtung Honsolgen zum Verhängnis. Als ihr ein Schneepflug entgegenkam, geriet sie beim Ausweichen ins rechte Bankett. Anschließend kam sie ins Schleudern und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-jährigen Mannes zusammen. Ein nachfolgender Pkw stieß beim Ausweichen noch gegen das Auto des Mannes.

Die beiden erstbeteiligten Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, die weiteren Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro.