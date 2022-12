Wetterdienst warnt vor glatten Straßen im Allgäu - So ist die aktuelle Lage

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag vor Glatteis im Allgäu. Zwischen Kißlegg und Isny gab es bereits einen Unfall.

14.12.2022 | Stand: 16:27 Uhr

Im Allgäu ist in den kommenden Tagen weiter mit eisigem Winterwetter zu rechnen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Allgäu und am süddeutschen Alpenrand vor gefährlichem Glatteis - vor allem am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag, 15. Dezember 2022. So sieht es derzeit auf den Straßen in der Region aus:

++ Update 16.25 Uhr: Bahn stellt Zugverkehr zwischen Buchloe und Geltendorf ein

Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr zwischen dem Bahnhof in Buchloe und dem in Geltendorf auf der Linie RB74 nach München (Hauptbahnhof) bis auf weiteres eingestellt. Und zwar wegen "witterungsbedingten Beeinträchtigungen", teilte das Unternehmen soeben mit. Die Bahn arbeite daran, "schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr zwischen Geltendorf und Buchloe einzurichten", heißt es.

Zwischen Geltendorf und dem hauptbahnhof in München fährt weiterhin die Linie S4. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de oder www.bahn.de/ris.

++ Update 16.15 Uhr: Feuerwehr Schwangau zieht Pickup aus dem Schnee

Einen guten Schutzengel hatte der Fahrer eines Pickups bei einem Unfall in der Bleckenau in Schwangau. Er rutschte mit seinem Fahrzeug von dem schneebedeckten Forstweg und wurde von Bäumen gestoppt. Etwa hundert Meter weiter, hätte es diesen Schutz nicht gegeben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Diesen Pickup zog die Feuerwehr Schwangau bei der Bleckenau aus dem Schnee. Bild: Feuerwehr Schwangau

++ Update 16 Uhr: Auto rutscht auf glatter Straße und überschlägt sich

Ein 33-Jähriger ist bei einem Rutschunfall am Mittwochvormittag auf der Straße zwischen Kißlegg und Gottrazhofen (Württembergisches Allgäu) leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg berichtet, war der Mann mit seinem Auto auf der L265 von Kißlegg in Richtung Gottrazhofen unterwegs. Sein Fiat rutschte von der glatten Straße, prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich. Der Wagen landete schließlich in einem Flussbett. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde. Zudem entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Der Fiat wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr streute auslaufendes Öl an der Unfallstelle ab.

++ Update 15.45 Uhr: Wetterdienst warnt vor Glatteis im Allgäu

Die Glatteis-Warnung des DWD gilt für mehrere Landkreise und Städte in Bayern am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag. Darunter sind diese im Allgäu:

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Lindau Bodensee

Landkreis Unterallgäu

Stadt Kempten

Stadt Memmingen

Stadt Kaufbeuren

++ Update 15.35 Uhr: Keine Starts und Landungen am Münchner Flughafen wegen Glättegefahr

Wegen Glättegefahr durch gefrierenden Regen konnten am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen vorläufig keine Flugzeuge starten und landen. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens. Wie die Lage vor Ort ist, lesen Sie hier.

++ Update 12.52 Uhr: Mit Sommerreifen auf der A7 bei Füssen unterwegs

Ein 45-jähriger Autofahrer ist laut Polizei auf der A7 bei Füssen mit Sommerreifen gefahren. Das Kuriose: Die Winterreifen hatte er im Kofferraum dabei.

++ Update 12.30 Uhr: Frostiges Winterwetter erwartet - Glatteis vor allem im Süden

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor glatten Straßen im Allgäu. Möglich seien "Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr bis hin zu Schäden an der Infrastruktur wie Stromleitungen und -masten", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen laut Mitteilung. Mit abklingenden Niederschlägen entspannt sich die Lage im Verlauf des Donnerstags.

In der Nacht zum Freitag soll es im Süden Deutschlands und im Südosten wieder stärker schneien, auch Schneeregen ist möglich. Die Temperaturen fallen auf null bis minus acht Grad.

Am Freitag ist von Oberschwaben bis zum Bayerwald mit leichten bis mäßigen Schneefällen zu rechnen. Ansonsten wird es in Deutschland bei einer Mischung aus Wolken und Auflockerungen vornehmlich trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus drei bis plus drei Grad. "Den Rest der Woche geht es winterlich weiter", sagte Hausen. Vor allem in den Nächten sei bei klaren Bedingungen und Schnee strenger Frost unter minus zehn Grad zu erwarten, hieß es. Zum Wochenwechsel rechnet der DWD mit milderem Wetter, vorübergehend könne es jedoch erneut Glatteis geben.