Ist dieser Allgäuer bei der neuen Staffel Germany's Next Topmodel dabei?

Am Donnerstag, 13. Februar, startet auf ProSieben die 20. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) mit Heidi Klum. Mit dem Ziel, die Castingshow diverser zu gestalten, dürfen seit dem Jahr 2024 auch Männer an GNTM teilnehmen.

Im letzten Jahr waren zwei Vertreter aus der Region dabei: die Freunde Dominik Gruber aus Waltenhofen im Oberallgäu und Armin Rausch aus Kempten.

Unter den 100 Bewerberinnen und Bewerbern kämpfen auch in diesem Jahr eine Kandidatin und ein Kandidat aus dem Allgäu um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“.

GNTM 2025: Die Kandidaten aus dem Allgäu

Laut dem Sender ProSieben nehmen ein 29-jähriger Moritz aus Mauerstetten bei Kaufbeuren (Kreis Ostallgäu) und eine 20-jährige Angelina aus Kempten an der neuen Staffel teil. Nähere Details oder Fotos zu den beiden Allgäuern hat der Sender bislang nicht veröffentlicht (Stand: 12. Februar 2025). Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte ein GNTM-Pressesprecher mit, man wolle die Anfrage an die Kandidatin und den Kandidaten weiterleiten. Passiert ist seitdem nichts.

Ein möglicher Kandidat könnte der Influencer Moritz Denninger aus Mauerstetten sein. Unstimmigkeiten gibt es jedoch beim Alter: Denninger feierte vor einigen Wochen seinen 30. Geburtstag. Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion ließ er unbeantwortet.

Der Ostallgäuer gab noch vor einigen Jahren auf Instagram und Tiktok Einblicke in sein Single-Leben und die Suche nach der großen Liebe. Heute teilt er auf den Plattformen auch Alltagserlebnisse, Gedanken und Bilder von seinen Reisen. Auf Instagram folgen ihm 79.000 Menschen, auf Tiktok hat er 279.100 Follower (Stand: 12. Februar 2025).

Das ist GNTM-Kandidatin Angelina aus Kempten

Zur 20-jährigen Angelina aus Kempten ist unserer Redaktion bislang nichts bekannt. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Topmodel-Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel.

In der Jubiläumsstaffel von GNTM laufen immer zwei Folgen pro Woche im TV. Am Donnerstag sind die Frauen dran und am darauffolgenden Dienstag die Männer. Die Folgen laufen jeweils ab 20.15 Uhr auf ProSieben im TV oder auf Joyn, dem Streamingdienst des Senders, verfügbar.

Ob die beiden Allgäuer die erste Folge überstehen, bleibt abzuwarten. In der letzten Staffel war der Oberallgäuer Dominik bis zur zehnten Folge dabei. Sein Freund Armin kämpfte sich bis zu Folge 17 durch. Kurz vor dem Halbfinale hatte Heidi Klum „leider kein Foto“ für ihn, das heißt: Er musste die Sendung verlassen. Doch er ging nicht ganz leer aus. Er lernte während der Dreharbeiten seine heutige Partnerin Grace kennen.