Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese Geschichten und Ereignisse bewegen die Menschen im Allgäu

Ein Loch, das endlich gefüllt wird, ein Kreisel, der nun steht, eine Katze in der Klemme und fleißige Obergünzburger: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

07.10.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Kempten: Die Geschichte um die wohl längste Skandal-Baustelle im Allgäu nimmt wohl bald ein Ende: Der neue Investor will am "Großen Loch" einen großen Gebäudekomplex mit 68 Wohnungen, Büros und Gewerbeeinheiten errichten lassen. Die Pläne kommen im Gestaltungsbeirat des Stadtrats gut an. 2009 begann das Drama der Kemptener Skandalbaustelle, die mit einem Gerichtsverfahren, einem Baustopp, einer Wassergrube und Investorenwechseln immer wieder – auch überregional – für Schlagzeilen sorgte.

So sieht das „Große Loch“ in Kempten aktuell noch aus. Bild: Ralf Lienert

Allgäu: Bei anderen Bauprojekten in der Region geht es ebenfalls voran: In Blaichach (Oberallgäu) ist der Kreisel in der Ortsmitte ist fertig, in Fischen ( Oberallgäu) sollen auf dem Gelände eines ehemaligen Gasthofs 28 neue Wohnungen entstehen. In Kempten steht im neuen Baugebiet Halde-Nord bereits das erste Haus, in Buchloe wurde nun die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe eröffnet.

Noch ist der Verkehrskreisel in Blaichach kahl. In der Gemeinde wird überlegt, in der Adventszeit einen Weihnachtsbaum zu installieren. Bild: Benjamin Liss

Memmingen/ Kaufbeuren: Endlich finden in Memmingen wieder traditionelle Märkte in gewohnter Weise statt: Der Jahrmarkt ab diesem Samstag vom St.-Josefs-Kirchplatz bis zum Schweizerberg und in der darauf folgenden Woche der Krämermarkt. Auf den Rustikalmarkt und verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt freuen sich an diesem Wochenende die Kaufbeurer.

Der Jahrmarkt in Memmingen findet 2022 wieder statt. Bild: Uwe Hirt

Neugablonz: Auf einem Hausdach in dem Kaufbeurer Stadtteil saß am Mittwochabend eine Katze in der Klemme. Da das Gebäude unbewohnt ist, musste die Feuerwehr anrücken. Nach der Rettungsmission, die etwa eine Stunde lang dauerte, nahm die Geschichte ein gutes Ende.

In Neugablonz saß eine Katze auf einem Dach fest. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Obergünzburg: Die Ostallgäuer Gemeinde ist "Deutschlands beste Newcomer-Gemeinde" - zumindest in Sachen Stadtradeln. Obergünzburg belegte bei der Aktion 2022 Spitzenplätze in verschiedenen Kategorien - wie auch die Nachbarstadt Marktoberdorf.

Sie freuten sich über das gute Abschneiden beim Stadtradeln (von links): Salih Sürer (Zweiter Bürgermeister Günzach), Jasmin Heldt (FFW Obergünzburg), Lars Leveringhaus (Bürgermeister Obergünzburg), Anni Holzheu (Werftagsradler), Alfred Wölfle (Bürgermeister Untrasried), Klaus Görig (RC Allgäu), Lisa Frewein (TSV Ebersbach), Siegfried Frewein (TSV Ebersbach). Bild: A. Multari

Schwangau: Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau bleibt an der Spitze - was die Top-5 Sehenswürdigkeiten in Deutschland angeht. Das Märchenschloss landete bei der Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus auf Platz vier.

Das Schloss Neuschwanstein zählt laut DZT zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Westallgäu: An der Grundschule Oberreute soll ab kommendem Schuljahr das Wahlfach "Dialekt und Heimat" angeboten werden. Initiator Stefan Schneider, übrigens auch Bürgermeister der Gemeinde, will "die Mundart als Verbindung mit unserer Region und unserer Heimat zu unterstützen".

"Dialekt und Tradition" soll ab kommendem Schuljahr als Wahlfach an der Grundschule Oberreute angeboten werden. Die Idee dazu stammt von Bürgermeister Stefan Schneider. Bild: Angela Feßler, Olaf Winkler

