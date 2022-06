Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Ereignisse haben das Allgäu bewegt

Lebensretter auf der Alpspitze, eine US-Band auf geheimer Mission in Memmingen und Blumen-Geschenke im Westallgäu: Die guten Nachrichten der Woche.

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Ostallgäu: Am Montagnachmittag haben mehrere Menschen einen 59-Jährigen an der Alpspitze in Nesselwang wiederbelebt. Dafür nutzten Sie unter anderem einen Defibrillator aus der Bergstation, der erst vor drei Wochen dort angebracht worden war. Der 59-Jährige hatte beim Abstieg einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Die ganze Geschichte der Rettungsaktion lesen Sie hier.

Zeugen haben einen 59-Jährigen, der beim Wandern einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt, mit einem Defibrillator wiederbelebt. Bild: Bergwacht Nesselwang

Memmingen: Die bekannte US-amerikanische Metal-Band Manowar hat drei Konzerte im Kaminwerk in Memmingen gegeben. An sich erstmal nichts ungewöhnliches, doch es handelte sich dabei um Geheimkonzerte. So wurden die Karten offiziell nicht für Manowar, sondern für eine Coverband namens "The Lords of Steel verkauft". Die ganze kuriose Geschichte und wie begeistert die Fans nach den Konzerten waren.

Kempten: Vier Studenten aus der Hochschule Kempten haben etwas erfunden, mit dem sich jeder Bierkasten ganz leicht zum Nachttisch oder Stehtisch umfunktionieren lässt. Perfekt für jede Studentenfeier - egal bei wie viel Platz. Wie genau die "Beerbox" funktioniert und wie die Studenten auf die Idee dazu kamen.

Einer der Erfinder der "Beerbox". Mit genügend Bierkästen kann daraus zum Beispiel ein Hocker oder ein Tisch entstehen. Bild: Welscher

Ostallgäu: Laut aktuellen Zahlen ist die Anzahl der Straftaten im Ostallgäu im vergangenen Jahr gesunken. Gleichzeitig stieg die ohnehin schon hohe Aufklärungsquote noch weiter an. „Die Bürgerinnen und Bürger leben in einer sehr sicheren Region“, resümierte daher die Landrätin Maria Rita Zinnecker und die Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner vom Präsidium Schwaben Süd/West beim jährlichen Sicherheitsgespräch im Landratsamt in Marktoberdorf.

Westallgäu: Nach den schweren Unwettern mit Hagel über die Pfingsttage haben Gärtnereien aus Weiler-Simmerberg Pflanzen an Betroffene verschenkt. So können die Gärtner ihre vom Unwetter zerstörten Gärten wieder bepflanzen. Wie die Aktion ablief und was ein Betrieb aus Kempten damit zu tun hatte.

Gärtnereien Aktion Gärtnereien, Armin Rochelt, Lukas Hauf, Hagel, Unwetter, Aktion, Foto: Olaf Winkler Bild: Olaf Winkler

Nesselwang: Die Zwölfjährige Lucie Uhl aus Nesselwang durfte mit den Ski-Stars Felix Neureuther und Linus Strasser trainieren. Sie wurde aufgrund ihrer besonderen Leistungen in der vergangenen Saison zum Felix Neureuther Cup auf den Gletscher nach Sölden eingeladen. Welche Erfahrungen sie dort sammeln konnte und welche Ziele sie in Zukunft noch hat.

Kempten: Am Wochenende fand wieder der Cambodunum-Cup in Kempten statt. Hier die schönsten Bilder des Nachwuchsturniers.

Alle aktuellen Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.