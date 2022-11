Die Mutmacher zum Wochenende: Das sind unsere Good News der Woche

Weihnachtsmärkte öffnen, Spritpreise sinken und in Reutte gibt es eine spektakuläre Lichtershow: Das sind in dieser Woche die guten Nachrichten aus dem Allgäu.

25.11.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Leserinnen und Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Mutmacher zum Wochenende

Allgäu: Leichtes Aufatmen bei Autofahrern in der Region: Die Spritpreise sind in den vergangenen Tagen teils deutlich zurückgegangen. Super E10 hat sich beispielsweise binnen einer Woche um 6,4 Cent je Liter verbilligt und Diesel um 6,5 Cent. Abgesehen von der Phase des Tankrabatts im Sommer war Super E10 zuletzt am Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine billiger, Diesel zuletzt am 3. März. Woran das liegt und ob sich dadurch das Tanken in Österreich überhaupt noch lohnt, lesen Sie hier.

Tanken ist im Allgäu aktuell günstig wie seit Monaten nicht mehr. Bild: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

Spektakuläre Lichtershow an der Burgruine Ehrenberg

Reutte: In besonderem Lichterglanz erstrahlt seit Freitag die Burgruine Ehrenberg bei Reutte. Die Lumagica Lichtershow dort dauert 82 Tage. Schon allein die Zahlen sprechen eine beeindruckende Sprache: 1,8 Kilometer lange Lichterschlangen, 300 verschiedene Skulpturen und eine Investitionssumme von weit über 1,5 Millionen Euro. Mit über 50.000 Gästen rechnen die Verantwortlichen bis zum 28. Februar. Unser Redakteur hat sich vorab auf der Burgruine oberhalb von Reutte umgesehen und die besten Fotos in einer Bildergalerie zusammengetragen.

Buxheim: Roman Reinelt wirbelt beim FC Bayern München. Der 19-jährige Fußballer aus Buxheim bei Memmingen ist nach einer Saison in Ulm zum FC Bayern zurückgekehrt. Dort spielt und trainiert er bei der Bundesliga-Reserve des Rekordmeisters. Derzeit steht Reinelt mit Bayern II auf dem fünften Tabellenplatz der Regionalliga. „Wir wollen selbstverständlich alles dafür tun, um die noch weiter oben stehenden Teams einzuholen“, sagt Reinelt. Für die Allgäuer Zeitung analysiert er zudem die Fußball-WM in Katar.

Roman Reinelt aus Buxheim im Trikot des FC Bayern München. Bild: Elisabeth Reinelt

Zahlreiche Weihnachtsmärkte eröffnen im Allgäu

Allgäu: Passend zum ersten Advent-Wochenende haben diese Woche einige Weihnachtsmärkte in der Region eröffnet - unter anderem der Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang, die Lindauer Hafenweihnacht oder der Weihnachtsmarkt in Kempten. Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte im Allgäu finden Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt in Kempten findet nach zwei Jahren Pause wieder statt. Bild: Matthias Becker

Pfronten: Chef mit 26 Jahren - geht das überhaupt? Na klar, wie Koch Bastian Ebert zeigt. Er leitet seit Januar die Küche der Schlossanger Alp in Pfronten. Bereits in der Ausbildung war er bayernweit Bester seines Jahrgangs. Nun hat er den Posten seiner Mutter im seit 110 Jahren bestehenden Familienbetrieb übernommen. Im Interview spricht er über Verantwortung, Last und Stolz.

Bastian Ebert (26), seit Januar 2022 Küchenchef der Schlossanger Alp in Pfronten. Bild: Johannes Mörz

Allgäuer Wintersportler starten in die Weltcup-Saison

Allgäu: Das lange Warten hat ein Ende: Zahlreiche Allgäuer Wintersportlerinnen und Wintersportler starten diese Woche in die Weltcup-Saison. Die Skispringer, Langläufer und Nordischen Kombinierer gehen im finnischen Ruka an den Start - darunter die Olympiasieger von Peking Vinzenz Geiger (Nordische Kombination/Oberstdorf) und Katharina Hennig (Langlauf/Sonthofen). Die alpinen Speed-Spezialisten um den Wahl-Allgäuer Andreas Sander (Burgberg) starten derweil in Nordamerika in die Saison.

Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger bei der Pressekonferenz vor dem Saisonstart der Nordischen Kombinierer in Ruka/Finnland. Bild: IMAGO/Kalle Parkkinen

Memmingen: Die Frauen des ECDC Memmingen sind in der Eishockey-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Nach zwölf Siegen aus zwölf Spielen und lediglich acht Gegentoren stehen die Indians unangefochten an der Spitze der Tabelle. Über den sensationellen Saisonstart spricht ECDC-Kapitänin Daria Gleissner in der neuesten Folge von „Stockcheck“, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Am Wochenende kann das Team seine Führung ausbauen. Gleich zweimal treffen die Memmingerinnen auf die Titelverteidigerinnen und engsten Verfolgerinnen aus Ingolstadt.

Daria Gleissner und die Frauen des ECDC Memmigen sind aktuell das Maß der Dinge in der Eishockey-Bundesliga. Bild: Imago/Hafner

