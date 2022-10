Unsere Mutmacher zum Wochenende: Die Good News aus dem Allgäu

Allgäuer siegen beim Grand Prix der Blasmusik, der Integrationspreis geht ins Westallgäu und Cro spielt bei den Königswinkel Open Airs - Die Good News der Woche

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Leserinnen und Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: Die ersten Termine für das traditionelle Klausen- und Bärbeletreiben stehen fest. Unter anderem ziehen die unheimlichen Gestalten zur Adventszeit wieder durch die Straßen von Immenstadt oder Sonthofen.

Sie sehen zum Fürchten aus: die Klausen im Oberallgäu. Auch dieses Jahr ziehen sie wieder los, einige Termine stehen schon fest. Bild: Günter Jansen (Archiv)

Allgäuer Kapelle überzeugt im Finale beim Grand Prix der Blasmusik.

Kempten: Die Allgäuer Kapelle "Blech & Co." holen mit Leidenschaft für traditionelle Blasmusik den Sieg beim Gran Prix der Blasmusik in der Big Box in Kempten. „Überzeugt haben uns die vielen verschiedenen Facetten, die zeigen, was mit Blasmusik möglich ist“, sagte Jurymitglied und Trompeter Wasti Höglauer. Eben dieser Facettenreichtum mache die Kapelle „Blech & Co.“ aus Krumbach und dem Unterallgäu zum Sieger des Wettstreits.

Buchlohe: Erwin Kirchberger aus Jengen bei Buchloe hat bei unserem Bilderrätsel "Kombinieren und kassieren" 1000 Euro gewonnen. Die Kirchbergers haben auch schon eine genaue Vorstellung, für was sie den unverhofften Geldsegen verwenden wollen: Eine neue Eckbank für die ganze Familie soll angeschafft werden.

Erwin Kirchberger aus Jengen hat das Bilderrätsel bei Kombinieren und Kassieren gelöst und 1000 Euro gewonnen. Hans-Jürgen Fischer überreicht den Gewinn. Bild: Alexandra Hartmann

Integrationspreis für Verein „Freunde statt Fremde“ aus dem Westallgäu

Westallgäu: Der Verein „Freunde statt Fremde“, der sich seit fast zehn Jahren um Geflüchtete im Westallgäu, vor allem in Lindenberg und Scheidegg, kümmert, hat den mit 1200 Euro dotierten Integrationspreis der Regierung von Schwaben erhalten. Innenminister Joachim Herrmann und Regierungspräsident Erwin Lohner überreichten die Auszeichnung in Augsburg an die Vorsitzende Michaela Nobis und ihren Stellvertreter Joseph Bastin von „Freunde statt Fremde“.

"Freunde statt Fremde" hat den Integrationspreis 2022 erhalten. Stellvertretend für die Mitglieder haben Michaela Nobis und Joseph Bastin den Preis im Rokoko-Saal der Residenz in Augsburg entgegen genommen. Von links: Erwin Lohner, Elmar Stegmann, Michaela Nobis, Joseph Bastin und Joachim Herrmann. Bild: Landratsamt

Königswinkel Open Airs 2023: Cro kommt nach Füssen

Füssen: Der nächste Künstler für die Königswinkel Open Airs ist bekannt: Der Rapper Cro kommt am 23. Juli 2023 nach Füssen. Im Rahmen seiner "11:11 Open Air Tour" stellt der Stuttgarter Chartstürmer sein neues Nummer-1-Album 11:11 mit einem Konzert im Barockgarten am Festspielhaus Neuschwanstein vor. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 25. Oktober um 10 Uhr. Auch auf Eventim können sich Interessierte und Cro-Fans Karten kaufen.

Rapper Cro kommt zu den Königswinkel Open Airs 2023 nach Füssen. Bild: Marcel Kusch, dpa (Archivbild)

Memmingen: Die ECDC Memmingen-Frauen sind jetzt Botschafterinnen der „Stiftung Chirurgie“ der TU München. Die ECDC-Frauen tragen in dieser Saison nicht nur das Logo der Stiftung Chirurgie auf ihrem Trikot, sondern künftig auch gemeinsame Aktionen und Projekte mit der Stiftung durchführen. Weiterer Kooperationspartner ist der TSV 1860 München.

Die Memminger Eishockey-Nationalspielerinnen Carina Strobel, Daria Gleißner und Laura Kluge (von links) überreichten dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (rechts), Professor Helmut Friess (Mitte), sowie Dr. Nadine Westphal (links), jeweils ein aktuelles Trikot. Bild: JB Sportmanagement

Immenstadt: Maria Profanter aus Hinterstein erhält zum Abschluss der Kunstausstellung „Südliche“ in Immenstadt den Sonderpreis des Allgäuer Überlandwerkes. „Ausblick“ nennt das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) seinen ausgelobten Sonderpreis anlässlich der 20. Südlichen. Diese mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung überreichte Michael Lucke der Oberallgäuerin in Form eines beleuchteten Strommastes und begründete dies mit der sichtbaren Weiterentwicklung in den energiegeladenen abstrakten Arbeiten der Künstlerin.

Die Südliche: Maria Profanter erhält für ihre Arbeit "Glacies" den Preis "Ausblick" des Allgäuer Überlandwerkes. Bild: Karl Jena

Der Vogel des Jahres 2023

Deutschland: Der Vogel des Jahres 2023 wurde bekannt gegeben: Das Braunkehlchen gewinnt die Wahl mit rund 43 Prozent der Stimmen. Das gaben der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) bekannt. Das Braunkehlchen leide unter der intensiven Landwirtschaft, denn es brauche artenreiche Wiesen und Blühstreifen. Nach Angaben der Naturschutzverbände leben noch 19.500 bis 35.000 Brutpaare in Deutschland, Tendenz stark sinkend.