Von Sport-Ass bis Rock-Bass: Diese guten Nachrichten erfreuen die Menschen im Allgäu

Die Region hat eine Schwester in der Schweiz, zwei Allgäuer Sportlerinnen können feiern und ein großer Name kommt nach Kempten: Unsere Good-News aus der Woche.

02.09.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Mit unseren wöchentlichen "Good News"-Serie zeigen wir: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Allgäu: Die Region hat ein Geschwisterchen in der Schweiz - ein Geschwisterli sozusagen. Das „Allgäuli“ ist ein idyllischer Flecken in den Emmentaler Alpen im Berner Oberland. Bekannt wurde die Namensvetterin durch eine spektakuläre Hilfsaktion Mitte August: Durch die extreme Dürre war den Kühen in der hochgelegenen Gegend das Wasser ausgegangen.

Das Schweizer Militär brachte deshalb kurzerhand per Express-Hubschrauber frisches Wasser aus dem Tal auf die dortigen Alpen. Wie es sich im Allgäuli lebt und was Allgäuer Experten zu dieser jüngsten Entdeckung sagen, hat unser Reporter Tobias Schuhwerk in Erfahrung gebracht.

Ein Blick aufs Allgäuli im Berner Oberland - mit einer ins Bild montierten schweizer Flagge. Das Allgäuli und das Allgäu heißen nicht nur fast gleich, sie sehen sich auch sehr ähnlich. Bild: Kurt Ruefenacht, dpa / Montage Peter Schiess

Kaufbeuren: Die Eishockey-Hochburg hat schon viele Spieler und Spielerinnen hervorgebracht, die auf internationalem Parkett (oder in deren Fall Eis) tanzen. Eine davon ist Tanja Eisenschmid, Eishockeynationalspielerin und aktuell mit dem DEB-Team bei der WM in Dänemark. Beim Spiel gegen die Gastgeberinnen ist ihr in dieser Woche ein besonderer Moment geglückt: 0,1 Sekunden vor Abpfiff hat die Ostallgäuerin das entscheidende Siegtor zur 3:2-Führung geschossen und die Deutschen Frauen dadurch vor dem Abstieg bei der WM gerettet. Wie sie diesen Moment selbst erlebt hat, hat Eisenschmid unserem Reporter Manuel Weis erzählt.

Mit der Nummer 23: Tanja Eisenschmid beim Spiel gegen Ungarn in der BLZ-Arena in Füssen (Ostallgäu). Bild: Hafner, nordphoto/dpa

Kempten: Die Big Box in Kempten bekommt am 27. November 2022 großen Besuch: Die kanadische Rockband Billy Talent spielt in der Kemptener Veranstaltungshalle. Im Rahmen ihrer Tour zum neuen Album "Crisis of Faith" - das Anfang des Jahres die Chart-Spitze stürmte - planen die "Red Flag"-Interpreten zwölf Auftritte allein in Deutschland. Auf was sich Fans in Kempten freuen dürfen und wo es Tickets gibt, erfahren Sie hier.

Sänger Ben Kowalewicz von der Band Billy Talent bei einem Konzert in Toronto. Bald haben auch Allgäuerinnen und Allgäuer die Chance, die Band in Kempten zu sehen. Bild: Chris Young, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch

Die Eisenschmid-Schwestern im WM-Gespräch: Was ist für die deutschen Eishockey-Frauen drin? Eishockey-WM

Memmingen: Neben Tanja Eisenschmid konnte diese Woche auch eine andere Allgäuer Sportlerin einen großen Moment feiern: Die 14-Jährige Emma Müller aus Kirchdorf bei Memmingen hat sich bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf den vierten Platz gesichert. Dabei konnte sie ihre persönliche Bestleistung, die sie erst im Juli aufgestellt hatte, noch einmal überbieten. Welche Schwierigkeiten sie zu meistern hatte, und in welchen Disziplinen Müller glänzte, schreibt unsere Redakteurin Maike Scholz.