Die Mutmacher der Woche: Das sind unsere guten Nachrichten aus dem Allgäu

Der erste Schnee im Allgäu, die familienfreundlichsten Kleinstädte Deutschlands und gut besuchte Weihnachtsmärkte: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

09.12.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Leserinnen und Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind unsere Good News

Allgäu: Es ist so weit - im Allgäu hat es zum ersten Mal geschneit. Und am Wochenende ist noch mehr drin. Am Sonntag sind in Kempten etwa zehn Zentimeter Neuschnee angesagt, in Kaufbeuren neun und in Memmingen sieben. Spätestens jetzt sollten also die dicken Winterklamotten aus dem Schrank gezogen werden. Hier erfahren Sie mehr über das Wetter am Wochenende.

Diese Woche kam der Schnee im Allgäu an. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild)

Sonthofen: Im furchteinflößenden Gewand und mit ohrenbetäubendem Schellengeläut jagten am vergangenen Montagabend 106 Klausen durch die Innenstadt von Sonthofen. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Klausenverein aus Spnthofern also endlich wieder die schaurig-schöne Tradition aufleben lassen. Wir waren vor Ort und haben für euch gefilmt. Eine Bildergalerie zum Klausentreiben in Sonthofen gibt es hier.

Kempten: Die geplante Modernisierung im Fenepark in Kempten nimmt an Fahrt auf. Die Pläne werden immer konkreter. 2023 soll der dortige Modemarkt Röther deutlich vergrößert werden. Außerdem soll ein Aldi sowie ein Drogeriemarkt einziehen und der Feneberg beziehungsweise Kaufmarkt umgebaut werden. Das Restaurant mit Panoramablick hat von jetzt an länger geöffnet.

Im Fenepark in Kempten stehen einige Veränderungen an. Bild: Ralf Lienert

Allgäu: Mindelheim, Immenstadt, Füssen und Buchloe sind unter den 30 familienfreundlichsten Kleinstädten Deutschlands. Das Magazin Kommunal hat gleich vier Allgäuer Städte in diese Kategorie aufgenommen. Bei der Studie wurden 897 deutsche Kleinstädte unter die Lupe genommen. Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen diese Städte beurteilt wurden.

Gemeinsam mit drei anderen Allgäuer Städten zählt Mindelheim zu den familienfreundlichsten Kleinstädten Deutschlands. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Marktoberdorf: Der Ansturm auf dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt ist groß - größer als sonst. Noch vor der offiziellen Eröffnung am Abend tummelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Marktoberdorfer Marktplatz. Tourismuschef Philipp Heidrich zieht eine sehr positive Zwischenbilanz: "Alle sind glücklich, dass endlich wieder Weihnachtsmarkt ist.“

Auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf ist dieses Jahr noch mehr los als gewöhnlich schon. Bild: Heinz Budjarek

Memmingen: Die Stadt Memmingen ist um ein Baudenkmal reicher. Das rote Gebäude in der Schwesterstraße 6 wurde nachträglich in die Denkmalliste aufgenommen. Es war einst ein Kornspeicher und wurde vermutlich im 17. Jahrhundert erbaut. Laut dem Landesdenkmalamt erfüllt das Objekt die Kriterien, die für eine nachträgliche Aufnahme in die Denkmalliste sprechen. Mehr über die Geschichte des Gebäudes erfahren Sie hier.

Dieses rote Gebäude in Memmingen wurde nachträglich in die Denkmalliste aufgenommen. Bild: Thomas Weigert

