Good News - Das sind unsere Mutmacher der Woche

Eine 85-jährige "Tankstellen-Queen", Viehscheid-Entspurt und eine seltene Entdeckung: Das sind die schönsten Geschichten der Woche aus dem Allgäu und der Welt.

23.09.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Füssen: Hut ab: Aloisia Osterried ist mit 85 Jahren die älteste Tankstellen-Betreiberin in ganz Bayern. Die Kunden lieben ihre "Tankstellen-Queen" für ihre Herzlichkeit und ihren Humor. Wie sie vor 62 jahren zu ihrer geliebten Tankstelle kam und wie hoch die Benzinpreise zu der Zeit waren, lesen Sie hier.

Österreich: Sie galt im Vorarlberger Berggebiet lange als ausgestorben. Aber diese Woche ist es tatsächlich passiert: Experten sichteten und fotografierten erstmals die seltene Europäische Wildkatze im Ebnitertal bei Dornbirn. Wie sie die Katze angelockt haben, lesen Sie hier.

Oberallgäu: Die Viehscheide 2022 haben viele Besucher angelockt und gehen jetzt in die letzte Runde. Dieses Wochenende können Viehscheid-Liebhaber das Braunvieh und die Hirten noch einmal bei der Rückkehr ins Tal beobachten. Der Viehscheid-Endspurt wird am Samstag eingeläutet: Dann kehren die Rinder in Haslach, Haldenwang und Obermaiselstein zurück. Am Sonntag gibt es dann noch die besondere Älplerletze auf dem Fellhorn und am Montag beendet Memhölz bei Waltendorf die Saison. Einen Überblick der Termine finden Sie hier.

Der Viehscheid in Tannheim ging am Mittwoch, 21.September, bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne. Auch wenn es eher kühl war, waren doch zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim Alpabtrieb in Tannheim im gleichnamigen Tal dabei. Hier ein paar Eindrücke.

Kempten: Tolle Nachricht für Nachtschwärmer, Theaterfreunde, in Spätschicht Arbeitende und alle, die abends ohne Auto unterwegs sein wollen: Kempten führt zum 1. Oktober Spätbusse ein. Warum das ein vielversprechendes Konzept und ein Meilenstein für Kempten ist, schreibt unser Autor hier.

Bodensee: Eine Fahrt in die richtige Richtung: Am Bodensee hat am Montag die erste elektrisch betriebene Fähre mit Passagieren an Bord abgelegt. Ab sofort bringt die emissionsfreie E-Fähre immer nachmittags Besucher zur beliebten Insel Mainau. Wann mehr E-Fähren folgen sollen, erfahren Sie hier.

Memmingen: Die 27-jährige Meryem Yildirim erkämpft bei den European Games der Universitäten in Polen Silber. Wie die Memmingerin mit ihren Karate-Künsten gegen eine alte Bekannte gewann, lesen Sie hier.

Die Memminger Karatekämpferin Meryem Yildirim (links) hat bei den European Games der Universitäten im polnischen Lodz eine Silbermedaille gewonnen. Bild: Niklas Walter (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband)

Kaufbeuren: Nachdem zuletzt viele Kaufbeurer spekuliert hatten, verspricht die Stadt ihren Bürgern jetzt: Die Weihnachtsbeleuchtung wird im Winter wie gewohnt die Stadt erhellen. Nur zeitlich wird die Beleuchtung eingeschränkt werden. An welchen anderen Stellen die Stadt stattdessen spart, lesen Sie hier.

Kaufbeurer dürfen sich diesen Winter über die gewohnte Weihnachtsbeleuchtung freuen. Bild: Mathias Wild

