Der neue Kuftinger, offene Berghütten und eine lang erwartete Entscheidung: die guten Nachrichten dieser Woche

Ein Oberst als Bürgermeister, eine Freundschaft in Zeiten des Ukraine-Krieges und siegreiche Schüler in Kempten: die guten Nachrichten der Woche.

29.04.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: So langsam nimmt der Frühling so richtig Fahrt auf im Allgäu. Und es dauert gar nicht mehr so lange, dann steht auch schon der Sommer vor der Tür. Und was gibt es da Schöneres, als in der Sonne vor einer Berghütte zu sitzen und ein kühles Getränk zu genießen? Bei einigen Hütten geht das schon jetzt. Welche Hütten das sind und wie die aktuelle Buchungslage aussieht, erfahren Sie hier.

Gute Aussichten: Wanderer und Hüttenwirte hoffen für diesen Sommer auf eine Saison wie vor der Pandemie, wie hier auf der Kemptner Hütte, die auf dem Fernwanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran (Südtirol) liegt. Bild: Michael Munkler

Kempten: Beim Regionalwettbewerb der „First Lego League“ in Schwäbisch Gmünd hat die Lego-Roboter-Gruppe des Allgäu-Gymnasiums in der Gesamtwertung den ersten Platz belegt und darf daher zum Finale nach Frankfurt fahren. Wie der Wettbewerb abgelaufen ist.

Allgäu Robotics vom Allgäu Gymnasium Kempten: Im Bild von links Philipp Glöggler und Jonas Bayer beim Robotgame in Schwäbisch Gmünd. Bild: Rainer Wilzbach

Ostallgäu: Die beiden Erfolgsautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr haben in dieser Woche den neuen Kluftinger-Krimi vorgestellt. Es ist mittlerweile der zwölfte Band der Reihe. Mehr zum neuen "Klufti"-Krimi erfahren Sie hier.

Kempten: Die eine ist Ukrainerin, die andere Russin und zusammen setzen sie sich für den Frieden ein. Iness Fessler und Olga Schneider sind mittlerweile Freundinnen. Sie helfen geflüchteten Menschen aus der Ukraine und planen am Samstag gemeinsam eine Demo in Kempten für den Frieden.

Russin/Ukrainerin wegen Friedensdemo Russin/Ukrainerin wegen Friedensdemo links Iness Fessler (dunkle Haare) Olga Schneider (blond) Bild: Martina Diemand

Kaufbeuren: In Kaufbeuren hat am vergangenen Mittwoch der Oberbürgermeister Stefan Bosse für einen Tag seinen Job mit dem Oberst Martin Langer getauscht. Wie der Tag ablief, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst:

Good News aus der Welt: Unsere Mutmacher zum Wochenende

München: Jetzt ist es entschieden! Das Oktoberfest findet 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt - und zwar ohne Corona-Einschränkungen. Wirte und Veranstalter sind erleichtert und auch Markus Söder freut sich schon auf seine erste "erste Mass".