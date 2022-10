Das müssen Sie zur Grippe-Impfung wissen

Die Grippe-Saison steht bevor. Doch wer sollte sich impfen lassen und wann ist der richtige Zeitpunkt? Eine Allgäuer Ärztin beantwortet die wichtigsten Fragen.

In den vergangenen beiden Jahren spielte die Grippe aufgrund von Corona kaum eine Rolle. Diesen Winter befürchten Experten, dass sich die Influenza wieder stark ausbreiten könnte. Schützen kann eine Impfung. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema:

Für wen ist eine Grippe-Impfung sinnvoll?

Empfohlen ist die Impfung von der Ständigen Impfkommission für Menschen über 60 sowie Risikogruppen – etwa Schwangere ab dem zweiten Trimenon. „Auch für Jugendliche und Erwachsene kann eine Impfung sinnvoll sein, wenn sie chronisch krank oder infektgefährdet sind“, sagt Dr. Sabine Sprich, Zweite Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands Ostallgäu und Hausärztin in Biessenhofen. Außerdem empfiehlt sie das Vakzin für „Menschen, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben“ – beispielsweise Pflegepersonal.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Impfung?

„Am besten lässt man sich im Oktober oder November impfen“, sagt Sprich. Denn nach der Impfung dauert es bis zu 14 Tage, bis der vollständige Impfschutz aufgebaut ist. Die Wirkung lasse nach einem halben Jahr nach. „Die Grippewelle erreicht ihren Peak meist im Januar“, sagt Sprich. Vereinzelte Fälle gibt es laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) aber meist schon Anfang Oktober und bis in den Mai hinein.

Gibt es heuer genug Impfstoff?

Bereits am 9. Oktober standen in Deutschland laut Paul-Ehrlich-Institut 26,2 Millionen Dosen Grippe-Impfstoff bereit. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen drei Jahren zum gleichen Zeitpunkt. In Sprichs Praxis werde das Angebot bislang sehr gut angenommen. „Die Nachfrage ist heuer hoch“, sagt die Hausärztin. Übrigens dürfen seit diesem Jahr auch Apotheker gegen Grippe impfen. In der Region bieten das allerdings nur wenige Pharmazeuten an.

Kann ich trotz Grippe-Impfung an Influenza erkranken?

„Keine Impfung bietet einen hundertprozentigen Schutz, deshalb kann es auch nach einer Grippeschutzimpfung zu einer Influenza-Erkrankung kommen“, teilt das RKI mit. Zudem denken viele Menschen, „dass sie nach einer Grippe-Impfung wegen der Impfung erst recht krank wurden. Dabei handelt es sich aber in den allermeisten Fällen um einen grippalen Infekt durch andere Viren“, sagt Sprich.

Wie lange muss ich mit einer Grippe-Impfung nach einer Corona-Infektion oder –Impfung warten?

„Generell sollte man bei einer Impfung in gutem Allgemeinzustand sein“, sagt Sprich. Wer gesund ist, könne sich aber auch gleichzeitig gegen Grippe und Corona impfen lassen.

