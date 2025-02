„Mitten in der Hochphase“: Grippewelle trifft auch viele Kinder und Jugendliche im Allgäu

Die Grippewelle hat das Allgäu fest im Griff. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. „Die Kinderarztpraxen im Allgäu sind voll. Wir sind mitten in der Hochphase“, sagt Peter Mayr (Memmingen), Obmann der Kinder- und Jugendärzte in Südschwaben, stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen. Doch was müssen Eltern jetzt wissen? Aktuelle Krankheitsbilder im Überblick.

