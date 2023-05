Nach EU-weiter Groß-Razzia: Ist die 'Ndrangheta auch im Allgäu aktiv?

Mit der Operation Eureka geling der Polizei ein großer Schlag gegen die Mafia - Hauptziel war die 'Ndrangheta. Die Mafia hat Geschichte im Allgäu.

04.05.2023 | Stand: 07:14 Uhr

108 Festnahmen in ganz Europa, vier davon in München und im Umland: Mit der Operation Eureka ist der Polizei in Europa ein großer Schlag gegen die kalabrische 'Ndrangheta-Mafia gelungen. Sie gilt aktuell als gefährlichste Mafia-Gruppierung in Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.