Großrazzia in Kempten und Hamburg: Plante ein Syrer einen Sprengstoff-Anschlag mit seinem Bruder?

250 Einsatzkräfte der Polizei haben heute in Kempten und Hamburg eine Razzia durchgeführt: Planten zwei Männer einen Anschlag mit islamistischem Hintergrund?

25.04.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Wegen des Verdachts auf Planung eines Sprengstoffanschlags und der Beihilfe dazu sind am Dienstagmorgen bei einem Großeinsatz mit 250 Einsatzkräften mehrere Objekte in Kempten und Hamburg durchsucht und zwei Personen festgenommen worden.

Laut Polizei richten sich die Ermittlungen gegen zwei 28 und 24 Jahre alte Brüder aus Hamburg und Kempten. Die beiden syrischen Staatsangehörigen sollen aus radikal-islamistischen und jihadistischen Motiven heraus einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel geplant haben. Im Visier sollen dabei "Zivile Ziele" gestanden haben, sagt die Polizei.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel habe es zwar nicht gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin. Allerdings habe der 28-Jährige vorgehabt, sich selbst mit dem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen und dabei "möglichst viele Ungläubige mit in den Tod zu reißen".

Große Polizei-Razzia: Allgäuer soll mit Bruder in Hamburg einen Sprengstoff-Anschlag geplant haben

Nach aktuellem Stand soll der 28-jährige Hauptbeschuldigte aus Hamburg seit einigen Wochen über einen Online-Gebrauchthandel und sonstige Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben haben. Sein in Kempten lebender Bruder soll ihn in der Tatplanung bestärkt und somit Beihilfe geleistet haben. Der 24-Jährige wurde am Dienstag vorläufig festgenommen - nach dpa-Informationen waren dabei Spezialkräfte im Einsatz. Der Mann aus Kempten habe keinen Widerstand geleistet.

Wie ein Augenzeuge unserer Redaktion schilderte, seien am Morgen vier Polizeiautos und zwei größere Transportwägen vor dem Objekt in direkter Nähe zur Kemptener Innenstadt geparkt. Da einer der Transporter etwas Abseits gestanden habe, dachte der Zeuge zunächst es handele sich dabei um eine Verkehrskontrolle.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen konnte der 28-Jährige durch Spezialkräfte der Bundespolizei in Hamburg festgenommen werden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Der Vorwurf lautet Terrorismusfinanzierung. Der in ähnlichen Ermittlungen übliche Tatvorwurf der "Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat" werde bislang nicht erhoben, da noch wesentliche Teile für die Sprengfähigkeit des Gürtels gefehlt hätten.

250 Polizisten und SEK im Einsatz: Gebäude in Hamburg und Kempten durchsucht

Darüber hinaus wurden am heutigen Vormittag mehrere Gebäude sowohl in Hamburg und Kempten als auch bei Kontaktpersonen der beiden Beschuldigten durchsucht. Die Polizisten konnten nach eigenen Angaben umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen, sicherstellen.

Insgesamt waren circa 250 Polizeikräfte beteiligt. Die Maßnahmen wurden vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie der Bundespolizei unterstützt.

Geplanter Anschlag: Zahlen zu Islamisten im Freistaat

Auch die Zahl der Islamisten im Freistaat verharrt stabil bei rund 4200 Personen. Zu den mitgliederstärksten Gruppierungen gehört neben der "Milli Görüs-Bewegung" (rund 2290 Mitglieder) der Salafismus. Hier sank die Zahl der Mitglieder bis Ende 2022 auf 690 (2019: 770 Personen), von denen etwa 18 Prozent als gewaltbereit gelten.

Hamburgs Innensenator: Islamistischer Terror-Anschhlag vereitelt

Hamburgs Innensenator Andy Grote hat die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der Hansestadt mit denen des Bundes bei der Terrorismusbekämpfung gelobt. Auch alle an den Ermittlungen im Vorfeld Beteiligten hätten "hochprofessionelle und erfolgreiche Arbeit" geleistet. "Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen", sagte Grote.

Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

(mit dpa)

Zum Thema Extremismus: Diese Gruppierungen im Allgäu hat der Verfassungsschutz auf dem Schirm