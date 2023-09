Waren nach dem Großbrand bei Durach gefährliche Stoffe in der Luft?

Das Landratsamt Oberallgäu veröffentlicht die Laborergebnisse der Luftmessungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.

20.09.2023 | Stand: 14:32 Uhr

Es war ein Großeinsatz, wie ihn Feuerwehrkräfte aus Durach nahe Kempten nur selten erleben. Am 22. August brannte nachts eine Lagerhalle stundenlang komplett aus. Kunststoff-Granulat und Speichermodule befanden sich in den Flammen. Der Rauch war kilometerweit zu sehen, beißender Geruch hing in der Luft, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Nun liegen Ergebnisse der Luftmessungen vor: Denn unklar war, ob gesundheitsgefährdende Stoffe in der Luft waren. Auch die Polizei hat ihre Untersuchungen rund um die Brandursache beendet.

Nach Großbrand in Durach bei Kempten: Gab es schädliche Stoffe in der Luft?

Umweltingenieure der Stadt Kempten und des Landratsamtes Oberallgäu haben an insgesamt drei Stellen Luftproben entnommen, teilt Pressesprecherin Franziska Springer mit. Nun liegen die Messergebnisse vor. Für die Anwohner haben keine gesundheitlichen Gefahren bestanden. Die Schadstoffkonzentration sei niedrig gewesen. Stunden nachdem der Brand ausgebrochen war, hatte auch eine Spezialfirma aus München zwei Bodenproben und fünf Wischproben genommen – das Ergebnis: es gebe keine Auffälligkeiten.

Drei Proben haben die Ingenieure von Kempten und des Landkreises entnommen: direkt an der Brandstelle in Durach, eine im Stadtgebiet Kempten und eine etwa neun Kilometer nördlich in Krugzell. Lediglich am Messpunkt in der Nähe des bereits gelöschten Brandes konnten laut Springer aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen werden – zum Beispiel Benzol. Laut Umweltbundesamt handelt es sich dabei um eine chemische Verbindung. Der Stoff sei krebserregend, man findet ihn im Benzin für Kraftfahrzeuge. Die Messergebnisse lagen allerdings unter den Grenzwerten für die zulässige Konzentration an Arbeitsplätzen – die in diesem Fall vergleichend herangezogen wurden, teilt Springer mit. „An den anderen Probenahmestellen lagen die Messwerte jeweils unter der Nachweisgrenze.“

Fischsterben in der Durach: Hat sich der Bach wieder erholt?

Der Brand hatte auch Folgen für Fische und andere Lebewesen in der Durach. Dort stellte das Wasserwirtschaftsamt Kempten ein Fischsterben fest, weil ein geringer Anteil kontaminiertes Löschwasser in den Bach geflossen war. Das konnte nicht verhindert werden, auch wenn ein Großteil des Löschwassers über den Schmutzwasserkanal in die Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten abgeleitet wurde. In der vergangenen Woche war ein Biologe wieder vor Ort, berichtet Behörden-Leiter Karl Schindele. Der Zustand verbessere sich, langsam werde der betroffene Flussabschnitt wieder besiedelt. „Eine Belastung ist keine mehr vorhanden“, sagt Schindele.

Mittlerweile hat die Polizei auch ihre Untersuchungen zur Brandursache abgeschlossen. Allerdings bleibt diese unklar, sagt Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage unserer Redaktion. Aufgrund der immensen Zerstörung durch das Feuer und durch die Löscharbeiten sei nicht mehr auszumachen, was den Brand ausgelöst hat. Bei diesem entstand Stabik zufolge ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. „Näher kann es die Kripo nicht eingrenzen.“