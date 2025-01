Das Allgäu präsentiert sich bei der Grünen Woche in Berlin

In Berlin ist in Kürze wieder zu spüren, dass das Allgäu als Urlaubsregion beliebt ist bei vielen Deutschen: Am Freitag, 17. Januar, startet dort die Grüne Woche, das ist eine Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Vertreten ist stets auch ein Allgäuer Stand, an dem es um den Tourismus geht.

Auch Angelika Soyer, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer - Urlaub auf dem Bauernhof“, wird von diesem Stand aus unsere Region bewerben - auch im Namen der Allgäu GmbH. Der Andrang ist immer groß, sagt Soyer. Die Besucher fragten etwa nach Unterkünften, welche Erlebnisse das Allgäu biete und nach Wanderrouten und -broschüren.

Campingurlaub im Allgäu sehr beliebt

Auch das Interesse nach Camping in der Region sei weiterhin sehr groß. Zum ersten Mal wird Angelika Soyer in diesem Jahr Informationsblätter im Gepäck haben, auf denen es um Camping auf dem Bauernhof geht.

Seit einiger Zeit sei es auch für Landwirte im Außenbereich leichter möglich, bis zu drei Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen anzubieten. Viele Allgäuer Betriebe nutzten das bereits. Gerade kleinere Höfe könnten so mehr Gäste beherbergen, ohne ihre Wohngebäude erweitern zu müssen.

Verschiedene Angebote für Urlauber auf dem Bauernhof im Allgäu

Generell sei Urlaub auf einem Allgäuer Bauernhof weiterhin beliebt, sagt Soyer. Und auch auf Wellnesshöfen, also Bauernhöfen mit Spa-Bereich. Dazu zählen etwa Sauna, Ruheräume, Schwimmbecken, Massageangebote, Yogaeinheiten und vieles mehr. Ob Wellness- oder normaler Urlaub: Es zeichne sich ab, dass die Gäste anspruchsvoller werden, sagt Soyer.

Das bedeute nicht, dass sie nur noch Fünf-Sterne-Kategorien als Unterkünfte haben wollen. Auch Anbieter mit vier und drei Sternen könnten solche Wünsche erfüllen. Etwa, indem die Gastgeber ihre Besucher herzlich aufnehmen. Indem die Ferienwohnungen sauber und gepflegt sind. „Gäste schätzen das Kleine und Feine.“

Zur Begrüßung ein Stück Kuchen serviert zu bekommen, zu einem Grillabend mit den Gastgebern eingeladen zu werden. Mit solchen Ansprüchen könnten auch Unterkünfte, die von der Ausstattung her keine fünf, sondern vielleicht drei Sterne haben, Qualität bieten, sagt Angelika Soyer.

Grüne Woche in Berlin: Besonderes Angebot am Allgäu-Stand

Etwas Besonderes wird den Besuchern des Allgäuer Standes geboten: Zum ersten Mal können dort Kurzvideos erstellt werden, in denen es aussieht, als stünden sie in unserer schönen Landschaft. Möglich macht es eine runde Fotobox: Dort hinein stellt man sich, dann fährt eine Kamera um die Personen herum und filmt sie, im Hintergrund das traumhafte Allgäuer Motiv von grünen Wiesen und Bergpanorama. „Das schaut stark aus“, sagt Soyer.

Dieses Video erhalten die Besucher dann, sie können es auf Social Media posten und so für unsere Region werben.