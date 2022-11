Grüntensee 2020 im Allgäu: Was diesen See besonders macht

Der Grüntensee gehört zu den markantesten Seen im Allgäu. Er ist bekannt für Camping, Kletterwald, Sonnwendlauf und beliebt zum Wandern. Alle Infos.

21.11.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Grüntensee im Allgäu: Das Gewässer, das nahe des bekannten Allgäuer Berges Grünten liegt, zählt zu den beliebten Badeseen im Allgäu. Darüber hinaus ist dort Camping am Campingplatz möglich. Zudem locken Kletterwald oder schöne Wanderungen oder Rad-Touren rund um den Grüntensee. Hier gibt es einen Überblick über den Grüntensee 2020 mit einer Auswahl von Veranstaltungen.



Fakten zum Grüntensee

Länge: 2,5 Kilometer

Tiefe: 11,2 Meter

Lage: Landkreis Oberallgäu, Grenze zum Landkreis Ostallgäu.

Grüntensee-Gemeinden: Wertach, Nesselwang, Oy-Mittelberg

Besonderheit: Der Grüntensee ist ein Stausee der Wertach. Er wurde 1962 fertiggstellt und dient als Hochwasserschutz des Flusses, der im Frühjahr teils reißend Schmelzwasser aus den Allgäuer Alpen trägt. Zudem gibt es am Grüntensee ein Wasserkraftwerk zur Stromgewinnung, das vom Allgäuer Überlandwerk betrieben wird. Weitere große Stauseen im Allgäu sind Forggensee und Rottachsee.



Baden am Grüntensee

Naturbadeplatz "Wertach erleben" am Campingplatz mit Liege- und Spielwiese, Steg, Spielplatz, Restaurant und Tretbootverleih





"Wertach erleben" am Campingplatz mit Liege- und Spielwiese, Steg, Spielplatz, Restaurant und Tretbootverleih Haslacher Bucht (am Kletterwald) mit Verleih von Booten und SUP



Wandern und Radfahren am Grüntensee



Camping Grüntensee

Die Wasserqualität am Grüntensee ist einwandfrei und erhielt im Vorjahr nach Messungen des Gesundheitsamtes das Prädikat "gut". Zwei Stellen eignen sich zum Schwimmen und Baden besonders:Zum Wandern oder Radfahren rund um den Grüntensee führt ein etwa 9 Kilometer langer, gut ausgebauter Weg.

Der Campingplatz "Camping Grünten International" wird von Brigitte Seefelder betrieben. Er liegt an der Grüntenseestraße, die die Gemeinden Wertach und Nesselwang miteinander verbindet. Wie auf vielen Campingplätzen sind dort auch Hunde (Leinenpflicht!) erlaubt. Besonderheit: Es gibt einen Badeplatz für Herrchen, Frauchen und Hund.

Kletterwald 2020: Der Familienhochseilgarten am Grüntensee im Allgäu öffnet April wieder seine Tore. Bild: Matthias Becker



Kletterwald am Grüntensee

Der Familienhochseilgarten Kletterwald liegt im Ortsteil Haslach direkt am Badeplatz, sodass die erhitzten Kletterer sich gleich in den Fluten abkühlen können. Auch ein Abenteuerspielplatz ist dort dabei. Der Kletterwald öffnet ab April 2020 wieder seine Pforten. Das ist geboten: elf Kletterparcours mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und insgesamt 97 Elementen, ein "Super Flying Fox Parcours" sowie ein "Kiddy-Parcours" für Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Betreiber der Anlage ist die Tiefblick GmbH mit Sitz in Immenstadt im Allgäu.





Veranstaltungen am Grüntensee