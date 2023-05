"Zu viel Druck und Ehrgeiz der Eltern ist für die Kinder nicht immer förderlich"

Damit das Kind den Übertritt an die Realschule oder ans Gymnasium schafft, schießen manche Eltern übers Ziel hinaus. Ein Allgäuer Schulamtsdirektor klärt auf.

22.05.2023 | Stand: 07:16 Uhr

Der erste Schultag rückt für Tausende Buben und Mädchen im Allgäu immer näher: In vier Monaten beginnt der Unterricht in den ersten Klassen. Auf was Eltern schon jetzt und generell während der Grundschulzeit achten sollten, darüber sprachen wir mit Herbert Rotter. Der 59-Jährige ist Direktor der Staatlichen Schulämter der Landkreise Oberallgäu und Lindau sowie der Stadt Kempten mit knapp 90 Grund-, Mittel- und Privatschulen.

