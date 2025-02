Günstig Tanken in Österreich: So viel sparen Autofahrer aus dem Allgäu an Spritpreisen aktuell!

Der Spritpreise in Österreich sind zu Beginn des neuen Jahres angestiegen. In Vorarlberg und Tirol ist das Tanken aktuell sogar etwas teurer als im österreichischen Schnitt. Lohnt es sich aktuell zum Tanken über die Grenze zu fahren?

Laut dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) kostete der Liter Diesel am Donnerstag, 6. Februar, bundesweit in Österreich durchschnittlich 1,618 Euro. In Vorarlberg lag der Dieselpreis bei 1,649 Euro, in Tirol bei 1,684 Euro. Ein Liter Superbenzin kostete durchschnittlich 1,592 Euro in Österreich. In Vorarlberg kostete das Superbenzin pro Liter 1,639 Euro, in Tirol 1,674 Euro. In den grenznahen Bundesländern ist es also etwas teurer als im bundesweiten Schnitt.

So viel kosten Benzin und Diesel aktuell

An den meisten Tankstellen in Österreich kann man nur noch E10 Benzin zapfen. Der Kraftstoff E5 hat anders als in Deutschland in Österreich keinen Bestandsschutz, daher stellten die Tankstellen in den letzten Jahren ihre Zapfsäulen nach und nach um.

Dennoch ist der Sprit in Österreich derzeit billiger als in Deutschland. Laut einer aktuellen Auswertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) lag der Preis für einen Liter Diesel am Mittwoch, 5. Februar, bundesweit bei 1,691 Euro. Demnach kostet der Liter Diesel in Österreich etwa acht Cent weniger als in Deutschland. Ein Liter Super E10 kostete im Schnitt 1,756 Euro. An österreichischen Tankstellen spart man also durchschnittlich rund 16 Cent pro Liter Benzin.

Das sind die aktuellen Spritpreise im Allgäu

Das sind die aktuellen Preise für Benzin und Diesel in den Allgäuer Städten:

Kempten: Diesel für 1,619 bis 1679 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,689 bis 1,739 Euro

Memmingen: Diesel für 1,679 bis 1,719 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,729 bis 1,769 Euro

Kaufbeuren: Diesel für 1,659 bis 1,679 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,699 bis 1,719 Euro

Füssen: Diesel für 1,649 bis 1,679 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,699 bis 1,729 Euro

Marktoberdorf: Diesel für 1,659 bis 1,689 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,699 bis 1,729 Euro

Buchloe: Diesel für 1,649 bis 1,689 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,699 bis 1,739 Euro

Immenstadt: Diesel für 1,649 bis 1,669 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,689 bis 1,709 Euro

Sonthofen: Diesel für 1,649 bis 1,669 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,689 bis 1,709 Euro

Lindenberg: Diesel für 1,679 bis 1,689 Euro pro Liter / Benzin E10 für 1,719 bis 1,729 Euro

Stand: 7. Februar 2025, 11.20 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.

Lohnt sich das Tanken in Österreich aktuell?

Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die ein Fahrzeug mit Dieselmotor haben, rentiert sich die Fahrt über die Grenze aufgrund der teils geringen Preisunterschiede nur bedingt. Zwar ist das Superbenzin in Tirol und Vorarlberg im Durchschnitt günstiger als in vielen Allgäuer Städten. Doch wer beispielsweise aus Memmingen kommt, muss bis zur Grenze in Vorarlberg oder Tirol eine Strecke von über 60 bis 70 Kilometern zurücklegen - einfach. Da lohnt sich das Tanken in Österreich wohl am ehesten in Verbindung mit einem Ausflug am Wochenende.

Wer etwas näher an einer österreichischen Grenze wohnt, zum Beispiel Menschen aus Füssen und dem südlichen Ostallgäu, dem südlichen Oberallgäu oder Lindenberg und dem Westallgäu, für den könnte sich ein Tanktrip nach Tirol oder Vorarlberg finanziell auszahlen.

Besonders günstig tanken konnte man letzte Woche an einer Tankstelle in Leutkirch. Wohl aufgrund eines technischen Defekts kosteten Benzin und Diesel dort kurzzeitig nur 1 Cent pro Liter. Hat das nun Konsequenzen für die Menschen, die dort getankt haben?

Preise für Benzin und Diesel: Die Prognose des ADAC

Nach ADAC-Einschätzung sind die Spritpreise in Deutschland aktuell zu hoch. Der Ölpreis sei im Vergleich zur letzten Woche leicht gesunken. Zudem sei der Euro derzeit wieder etwas stärker als noch vor vier Wochen. Der ADAC erwartet deshalb, dass sich der Preis für Benzin und Diesel in Deutschland zeitnah nach unten entwickeln wird.