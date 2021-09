Guido Tschugg will es nochmal wissen

Der Altusrieder Guido Tschugg nahm nach vierjähriger Pause wieder an der Weltmeisterschaft teil. Über einen Zaungast freute sich der 45-Jährige besonders.

24.09.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Klar, den zweiten Platz bei der Mountainbike-Downhill-Weltmeisterschaft hat Guido Tschugg gefeiert. Aber noch mehr freute sich der 45-Jährige darüber, dass sein Papa Max Augenzeuge dieses Erfolgs im französischen Pra-Loup wurde. „Wir sind spontan auf die Idee gekommen, zusammen nach Frankreich zu fahren“, sagt Guido Tschugg. „Er war bei jedem Rennen, als ich angefangen hatte – in Deutschland, in Europa.“ Der gemeinsame Ausflug erinnerte die beiden an die Anfänge des Mountainbike-Profis: Der erste Versuch mit dem BMX-Rad im Alter von fünf Jahren, die ersten Rennen.