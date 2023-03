Höher, weiter, schneller: Zwölf Weltrekorde im und aus dem Allgäu

Am Samstag versucht Bad Hindelang mit Schellenläuten einen neuen Weltrekord aufzustellen. In anderen Disziplinen haben das bereits einige Allgäuer geschafft.

17.03.2023 | Stand: 14:07 Uhr

Am Samstag, 18. März, möchte die Gemeinde Bad Hindelang in Oberjoch einen neuen Weltrekord aufstellen. Dabei sollen mindestens 800 Kuhschellen zum Läuten gebracht werden. Wenn das gelingt, würde die Gemeinde im Guinnessbuch der Rekorde verewigt. Damit wäre das jedoch nicht der erste Eintrag im Rekordebuch mit Allgäubezug. Folgende zwölf Weltrekorde wurden im Allgäu aufgestellt oder von Allgäuerinnen oder Allgäuern geknackt.

Wenisch aus Dietmannsried stellt neuen Weltrekord im "Hyrox" auf

Tim Wenisch aus Dietmannsried stellte mit seinem Teamkollegen Michael "Sandy" Sandbach aus England im Oktober 2022 einen neuen Weltrekord im "Hyrox Doubles" auf. Die beiden absolvierten den Kraft-/Ausdauer-Wettkampf in 48:52 Minuten. Hyrox ist eine Art moderner Mehrkampf, bestehend aus einer Kombination aus Kraft-, Intervall- und Athletiktraining. Die Übungen werden hintereinander absolviert, dabei wird die Zeit gemessen.

Westallgäuerin überquert Bodensee als erste Frau mit Stand-up-Paddle

Die Lindauerin Meral Akyol überquerte mit ihrem Stand-up-Paddle als erste Frau den Bodensee in voller Länge. Sie startete im Mai 2022 in Bodman-Ludwigshafen, legte 64 Kilometer zurück und kam in Lochau bei Bregenz an. Knapp elf Stunden war sie dabei unterwegs. Ein Boot, das sie begleitete, versorgte sie mit Essen und Trinken.

"Squattwins" stellen Weltrekord im Dauerrodeln an der Alpsee-Bergwelt auf

Der Weltrekord im Dauerrodeln ist im Allgäu gefallen: Den holten die "Squattwins" Julia und Stephanie Müller auf der Sommer-Rodelbahn an der Alpsee-Bergwelt im Herbst 2021. Die beiden Instagram-Influencerinnen rodelten insgesamt 50,4 Kilometer. Nach jeder Abfahrt fuhren sie jedoch nicht mit dem Lift auf den Berg, sondern liefen vom Tal hinauf. Weit über 7000 Höhenmeter legten die in Isny geborenen Zwillinge dabei zurück.

Triathlet Frodeno mit neuem Weltrekord im Allgäu

Der Triathlon-Superstar Jan Frodeno darf in dieser Liste nicht fehlen. Der dreimalige Ironman-Hawaii-Weltmeister knackte beim "Tri-Battle Royale" im Sommer 2021 seinen zuvor eigens aufgestellten Weltrekord. Auf einer Gesamtstrecke von 226 Kilometern im Oberallgäu lief Frodeno auf der Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radeln, 42 km Marathon) nach 7:27:53 Stunden in Burgberg ins Ziel. 2016 hatte Frodeno in Roth noch 7:35:39 Stunden gebraucht.

Mareile Hertel aus Marktoberdorf mit neuem Rekord im Ultra-Triathlon

Ausdauersport liegt den Allgäuerinnen und Allgäuern offenbar: Den nächsten Weltrekord knackte Mareile Hertel aus Marktoberdorf im Sommer 2019 - und zwar im Ultra-Triathlon. Mit einer Gesamtzeit von 37:18:17 Stunden stellte die damals 36-Jährige eine neue Frauen-Bestmarke auf. Und das, obwohl sie während des Rennens mit kräftigem Gegenwind und einer Magenverstimmung zu kämpfen hatte. Der Ultra-Triathlon in Schleswig-Holstein setzte sich zusammen aus 11,4 Kilometern Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und der dreifachen Marathon-Distanz (126,6 Kilometer) Laufen.

Mareile Hertel, Extremsportlerin aus Marktoberdorf, hat beim Ultra-Triathlon in Schleswig-Holstein einen Weltrekord aufgestellt. Bild: privat

Sonthofener Extremschwimmer schwimmt längste Strecke in eiskaltem Wasser

Der Extremschwimmer Hamza Bakircioglu aus Sonthofen stellte Anfang 2018 einen Weltrekord im Eisschwimmen auf. In 01:08 Stunden schwamm er 3.450 Meter durch den Sonthofer Baggersee. Bei einer Wassertemperatur von 4,1 Grad Celsius. Dabei trug er übrigens keinen Neoprenanzug. Er übertrumpfte damit den bisherigen Eiswasser-Rekord der irischen Schwimmerin Carmel Collins um 135 Meter.

Höchstes Lagerfeuer in Vorarlberg

Den Weltrekord für das höchste Lagerfeuer hält die Hofstalder Funkenzunft aus Lustenau ( Vorarlberg). Das Funkenfeuer der Lustenauer war im Frühjahr 2019 ganze 60,64 Meter hoch. Über 100 Tonnen Holz wurden dabei verbrannt. Der bisherige Rekord lag laut Guinnessbuch bei 47 Metern.

Daniel Abt mit Weltrekord - So schnell fuhr noch niemand rückwärts

209,7 km/h - so schnell fuhr der Kemptener Daniel Abt im Herbst 2018. Rückwärts! Und damit hat er einen Weltrekord aufgestellt. Der ehemalige Formel-E-Rennfahrer fuhr dabei in einem Elektro-Rennwagen mit satten 1200 PS. Zunächst hängte er auf der Teststrecke bei Papenburg mit knapp 180 km/h sogar einen vorwärts fahrenden Porsche 911 ab. Dann jagt Abt noch einmal alleine los und beschleunigt auf unglaubliche 209,7 km/h.

In Memmingen wurden die meisten Penaltys geschossen

Den Weltrekord der meisten Penaltys in einem Penaltyschießen im Eishockey halten die Frauen des ECDC Memmingen. Sage und schreibe 54 Penaltys mussten die Frauen ausführen, ehe ein Sieger feststand. Der Rekord fiel im Spiel zwischen den Memminger Frauen und dem EC Bergkamen am 23. Januar 2016. Fast eine halbe Stunde dauerte das "Shootout". Der Rekord fand auf der ganzen Welt Beachtung. Selbst Medien in Kanada und den USA griffen den Weltrekord im Allgäu auf.

Größte Seifenkiste der Welt im Allgäu gebaut

Die "Allgäu Classics" sind weit über die Allgäuer Grenzen bekannt. Zu verdanken hat das die Rally aber nicht nur den vielen Oldtimern, sondern vor allem diesem Weltrekord: Eine, extra mit einem Hubschrauber eingeflogene, vier mal acht Meter große Seifenkiste fuhr 2015 über eine 400 Meter lange Strecke. Und damit ist sie die größte Seifenkiste der Welt. Am Steuer des Riesen-Flitzers saßen übrigens Bernd Mayländer, Safety Car Pilot der Formel 1, und Matthias Dolderer, Red Bull AirRace Pilot.

Die größte Seifenkiste der Welt rollte bei den Allgäu Classics über die Straße. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Die meisten Lichtkugeln auf einem Foto untergebracht

Die beiden Allgäuer Fotografen Michael Walch und Wolfgang Laich stehen seit 2017 im Guinnessbuch der Rekorde: Mit Hilfe eines 20-köpfigen Teams haben sie im November 2016 auf einem Höhenzug im Südwesten Kemptens 1000 Lichtkugeln auf ein Foto gebracht: Weltrekord! Dazu bauten sie 20 Holzstäbe mit Lichtern, die durch Drehen dank Langzeitbelichtung auf Fotos in 20 Reihen als Kugeln erscheinen.

Am 19.11.2016 stellten Michael Walch und Wolfgang Laich einen Guinness Weltrekord auf: Sie bildeten auf einer einzigen Langzeitbelichtung die meisten Lichtkugeln ab. Bild: Stefan Binzer (Archiv)

So viele Modelle hat niemand gesammelt

Gaby und Hannes Böck betreiben in Sonthofen die größte Minimobil-Ausstellung der Welt. 61.000 Modelle von Fahrzeugen, Schiffen oder Exemplaren aus der Raum- und Luftfahrt umfasst die gigantische Sammlung - keines gibt es doppelt. Seit 2001 steht das Ehepaar damit im Guinnessbuch der Weltrekorde.