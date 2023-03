Diese sechs Geschichten haben das Allgäu in dieser Woche bewegt

Weltmeisterliche Sporterfolge, Nachfolger in der Welt der Medizin und der Landwirtschaft und Weltklasse-Unternehmen aus dem Allgäu. Unsere Good-News der Woche.

03.03.2023 | Stand: 11:56 Uhr

In dieser Woche fieberten viele Allgäuerinnen und Allgäuer bei den Wettkämpfen der Ski-WM in Planica mit. Doch in dieser Woche habe es noch mehr positive Momente. Das sind unsere sechs schönsten Geschichten aus der Region.

Drei Goldmedaillen und einmal Bronze für Oberstdorferin

Am Mittwochabend sprang Katharina Althaus im Einzel von der Großschanze zur Bronzemedaille. Damit nahm sie ihre vierte Medaille dieser WM in Planica entgegen. Nach Gold im Einzel von der Normalschanze sowie im Teamwettbewerb und im Mixed-Team feierte die Oberstdorferin nun einen dritten Platz.

Katharina Althaus freute sich am Mittwoch über ihre vierte Medaille bei der Ski-WM in Planica. Bild: Daniel Karmann

Ein Kinderarzt für Buchloe

Gute Nachrichten für alle Buchloer Kinder und ihre Eltern: Nachdem die Stadt Buchloe über acht Jahren einen neuen Kinderarzt gesucht hatte, ist sie nun fündig geworden. Andreas Daudt wird ab Mai am Krankenhaus St. Josef praktizieren. Familien können sich dann wieder auf eine ortsnahe medizinische Versorgung verlassen.

Ab Mai praktiziert ein neuer Kinderarzt in Buchloe. Die Suche hat acht Jahre gedauert. Bild: Karin Hehl (Archivbild)

Quereinstieg in die Landwirtschaft im Ostallgäu

In Zeiten, in denen viele Landwirte ihre Höfe nicht länger bewirtschaften können oder wollen, liest sich diese Meldung fast wie ein Märchen: Ein junges Paar aus Oberbayern sucht nach einem Hof, um ihn selbst zu bewirtschaften. Vor zwei Jahren entdeckten Anna-Lena Scholz und Matthias Seelos ihre Freude an der landwirtschaftlichen Arbeit. Jetzt hoffen die beiden, vielleicht im Ostallgäu ihren eigenen Bauernhof zu finden. (AZ Plus)

Dieses junge Paar sucht auch im Ostallgäu nach einem Hof, den die beiden selbst bewirtschaften wollen: Anna-Lena Scholz und Matthias Seelos. Bild: Seelos

Pfrontens neuer Pistenbully spurt mit Pflanzenölen

In Pfronten fährt seit dieser Woche ein neues Loipenspurgerät. Die Pisten sowohl für die klassische Technik als auch für Skater präpariert das Fahrzeug jeden Tag. Eine Besonderheit freut auch die Umwelt: Statt Diesel wandern Pflanzenöle und Wasserstoff in den Tank des Pistenbullys.

Seit diesem Winter spurt die Gemeinde Pfronten ihr Loipen mit einem Pistenbully, der nicht mit Dieselkraftstoff sondern mit Pflanzenölen und Wasserstoff angetrieben wird. Bild: Gemeinde Pfronten

Kinderuni Kaufbeuren startet ins neue Semester

Nachdem die Pandemie das Projekt kurz nach dem Start ausgebremst hat, starteten die Veranstalter im letzten Herbst wieder. Jetzt beginnt das neue Semester an der Kinderuni Kaufbeuren. Auf die jungen Studentinnen und Studenten warten Veranstaltungen zur Geschichte des Allgäus oder zum Thema Plastikmüll.

Die Kinderuni Kaufbeuren startet in ihr viertes Semester. Auf das junge Publikum warten Veranstaltungen zur Geschichte des Allgäus und zum Thema Plastikmüll. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

15 Allgäuer Unternehmen sind echte Global Player

Zwischendurch einmal einen Schritt zurücktreten und feststellen: Das ist nicht nur gut, das ist Weltklasse. Im Allgäu haben 15 international erfolgreiche Unternehmen ihren Sitz. Einige verzeichnen in ihrer Branche sogar einen Weltmarktanteil von 50 Prozent.