Um Schneesicherheit zu garantieren, investieren die Bahnen am Hahnenkamm bei Reutte kräftig in eine neue Beschneiung. Wann künftig die Skisaison starten könnte.

25.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Über sechs Millionen Euro investieren die Reuttener Bergbahnen in eine moderne Beschneiung am Hahnenkamm auf 1742 Metern Seehöhe. Kern des Projekts, das noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, ist ein 40.000 Kubikmeter fassender, künstlicher See. Die Bauarbeiten dafür sind bereits angelaufen.

