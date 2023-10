Schaurige Veranstaltungen zu Halloween im Allgäu

Halloween steht bevor. Im Allgäu gibt es an den Tagen um Allerheiligen herum Gruselführungen und schaurige Veranstaltungen, die auch für Kinder geeignet sind.

24.10.2023 | Stand: 14:16 Uhr

Am 31. Oktober ist Halloween. Im Allgäu gibt es rund um den Tag Gruselführungen und Veranstaltungen zum Fürchten, die für die ganze Familie geeignet sind. Hier stellen wir die Events vor:

"All Hallows Eve": Spezialführungen auf der Burghalde in Kempten

Hexen, Huren, Henker, Halunken: "Spaziergang des Grauens" in Marktoberdorf

Waldgeisterparty mit Grusellauf im Skywalk Allgäu

Halloween auf der Waldburg bei Wangen

Geländeparcours und Theater: "Gruseln garantiert 2" in Kaufbeuren

Nachtwanderung durch die Füssener Altstadt

Themenführung "Dunkle Ecken in der Altstadt" in Memmingen

Gruselführungen für Kinder und Erwachsene in Memmingen

Führung "Mystisches Kempten"

Historische Nachtwächter-Führung in Scheidegg

"All Hallows Eve": Spezialführungen auf der Burghalde in Kempten

Auf der Burghalde in Kempten gibt es an den Abenden vor Allerheiligen Spezialführungen zum Gruseln. Die Theaterführung findet am 30. und 31. Oktober statt. Treffpunkt ist am Parkplatz Kreuzung Freudental/Burgstraße. Von dort aus startet der Rundgang über die Burghalde mit geheimnisvollen Geschichten und unheimlichen Begegnungen.

Die Führung ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 10 Euro, Erwachsene 12 Euro. Die Führung dauert eine Stunde und beginnt an beiden Tagen jeweils zu folgenden Zeiten:

18.30 Uhr

18.45 Uhr

19.00 Uhr

19.15 Uhr

19.30 Uhr

Tickets gibt es im Vorverkauf per Mail unter theater-fuehrung@web.de oder per Telefon 0831/5800800.

Zu Halloween gibt es einen schaurigen Rundgang über die Burghalde in Kempten. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Hexen, Huren, Henker, Halunken: "Spaziergang des Grauens" in Marktoberdorf

Nichts für schwache Nerven ist der "Spaziergang des Grauens" in Marktoberdorf. Dieser ist für Jugendliche ab 16 Jahren geeignet. Bei dem nächtlichen Rundgang durch Marktoberdorf erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Schrecken des Mittelalters. Es geht um dubiose Gestalten, Krankheiten, Krieg, Aberglaube oder Prostitution.

Die Führung findet am 31. Oktober von 19 bis 20.30 Uhr statt und kostet 8,50 Euro. Anmeldung im Touristikbüro Marktoberdorf bis Freitag 12:00 Uhr unter 08342/4008-45. Dieses Jahr gibt es am 10. und 24. November noch zwei weitere Termine für die Führung.

Waldgeisterparty mit Grusellauf im Skywalk Allgäu

Am Wochenende des 28. und 29. Oktober hat der Skywalk Allgäu bei Scheidegg jeweils am Samstag und Sonntag länger als sonst geöffnet. Zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr können die Besucherinnen und Besucher beim Grusellauf die Geheimnisse des Baumwipfelpfads entdecken. In den Schatten lauern Schauspielerinnen und Schauspieler der "Jungen Bühne Lindenberg e.V.".

In Gruppen von bis zu 15 Personen werden mutige Besucher im Abstand von fünf Minuten in den Wald geschickt. Im Anschluss gibt es eine Waldgeisterparty, bei der ein DJ auflegt. Die Veranstaltung ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. Kinder bis 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen beim Grusellauf mitmachen. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Halloween im Skyline Park Allgäu

Im Skyline Park Allgäu in Rammingen (Kreis Unterallgäu) ist die kompletten Herbstferien über Halloween. Von Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, ist der Freizeitpark thematisch geschmückt und es spuken gruslige Gestalten über das Gelände. Jugendliche ab 16 Jahren können das Shadow-Camp ergründen. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es das Action-Abenteuer "Die Zeithüter". Außerdem gibt es an den Aktionstagen Kinderschminken und eine Fackelwanderung.

Am 28. und 31. Oktober steigt ab 19.30 Uhr ein Feuerwerk über dem Park auf. Wer verkleidet kommt, spart außerdem jeweils 10 Euro beim Eintrittspreis. Das Halloween-Kostüm muss aus mindestens zwei Teilen bestehen, Erwachsene dürfen keine Masken tragen.

Halloween auf der Waldburg bei Wangen

Auf der Waldburg bei Wangen im Westallgäu gibt es von 29. bis 31. Oktober ein Halloween-Spezial. Das Programm am 30. und 31. Oktober jeweils von 19 bis 23 Uhr ist nichts für schwache Nerven. Der Weg zur Burg verwandelt sich an den Abenden zur Zombie-Zone. Auch auf der Burg selbst laufen Darstellerinnen und Darsteller herum. Es gibt eine Hexenführung durch die Burg, ein Gruselkino und Vorträge über okkulte Geheimnisse. Der Eintritt kostet 22 Euro pro Person.

Für Familien ist an den Nachmittagen des 29., 30. und 31. Oktober jeweils von 13 bis 16 Uhr ein Halloween-Programm geboten. Es gibt eine Gespensterführung und ein Gruselbuffet für Kinder und Erwachsene. Kinder dürfen verkleidet kommen. Der Eintritt für Kinder kostet 19 Euro, für Erwachsene 22 Euro. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Geländeparcours und Theater: "Gruseln garantiert 2" in Kaufbeuren

In Kaufbeuren-Neugablonz hat am Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, das Trümmergelände in der Kulturwerkstatt jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet. In dem Gelände begegnen den Kindern Geister, Werwölfe, Vampire und Gespenster. Für mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es einen Gruselparcours durch den Wald. Im Anschluss werden ab 21 Uhr in der Turbinenhalle Gruselgeschichten erzählt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos bei der Kulturwerkstatt.

Nachtwanderung durch die Füssener Altstadt

An Halloween, 31. Oktober, bietet die Stadt Füssen eine Nachtwanderung durch die Altstadt für Kinder an. Die Führung dauert etwa ein- bis eineinhalb Stunden. Bei der Fackelwanderung tauchen die Besucherinnen und Besucher ein in die Geschichte der Stadt. Los geht's um 19.30 Uhr an der Tourist Information in Füssen. Die Führung kostet fünf Euro pro Person, wer eine eigene Fackel möchte, zahlt dafür zwei Euro extra.

Anmeldung und Bezahlung vorab bis 16 Uhr am Veranstaltungstag bei der Tourist Information Füssen. Der nächste Termin ist erst wieder am 26. Dezember.

Themenführung "Dunkle Ecken in der Altstadt" in Memmingen

Für die Themenführung "Dunkle Ecken in der Altstadt" in Memmingen am Freitag, 27. Oktober, sind noch ein paar Plätze frei. Die Führung beginnt um 19 Uhr am Marktplatz und dauert 1,5 Stunden. Diese Spezialführung erzählt aus dem Leben von Bürgern und lichtscheuem Gesindel, Ehebrechern und Geliebten, Hexen und Handwerkern. Kosten: 7 Euro. Anmeldung bei der Tourist Information unter Telefon 08331 850-173 oder per Mail unter info@memmingen.de.

Gruselführungen für Kinder und Erwachsene in Memmingen

In Memmingen gibt es zu Halloween und an den Tagen vor Halloween Gruselführungen mit dem Nachtwächter für Erwachsene und eine kindgerechte Gruselführung. Wie das Tourismusbüro auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist die Nachtwächterführung am 27. Oktober so gut wie ausgebucht. Bessere Chancen haben Interessierte beim Termin am 10. November. Bei der zweistündigen Spezialführung ab zwölf Jahren dreht sich alles um Hexen, Henker und Gespenster. Die Gruppe besucht außerdem einen Folterkeller. Preis: 10 Euro, Treffpunkt ist um 19 Uhr am Marktplatz.

Die Gruselführung für Kinder ist an Halloween bereits ausgebucht. Für Interessierte gibt es aber noch im November (11. und 18.11.23) sowie im Dezember (2.12. und 9.12.23) Termine. Die Führung dauert eine Stunde und beginnt um 18 Uhr am Marktplatz. Sie ist für Kinder bis zwölf Jahre geeignet und kostet 5 Euro.

Anmeldung für beide Führungen bei der Tourist Information unter Telefon 08331 850-173 oder per Mail unter info@memmingen.de.

Führung "Mystisches Kempten"

Bei der Führung "Mystisches Kempten" besucht die Gruppe stimmungsvolle Plätze in der Stadt und lernt gruslige Geschichten kennen. Die Führung dauert 1,5 Stunden und ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. Treffpunkt ist am Eingang der Erasmuskapelle am Sankt-Mang-Platz. Für den Termin am Freitag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr gibt es noch Plätze. Auch bei den Führungen im November und Dezember immer freitags sowie am Samstag, 2. Dezember, sind noch Plätze frei. Gruppen mit Kindern ab acht Jahren sollen eine individuelle Führung buchen. Anmeldung und weitere Infos hier.

Die Führung "Mystisches Kempten" startet an der Erasmuskapelle am Sankt-Mang-Platz. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Historische Nachtwächter-Führung in Scheidegg

Am Freitag, 27. Oktober, führt der Nachtwächter Interessierte durch Scheidegg. Nachtwächter Rainer Brandner bläst zu Beginn der Führung um 19.30 Uhr das Alphorn, anschließend führt er die Besucherinnen und Besucher durch den Ort. Nach der Führung kehrt die Gruppe im Gasthaus zum Hirschen ein, es gibt Wurstsalat mit glutenfreiem Brot. Die Führung inklusive Brotzeit kostet 13 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder. Getränke sind nicht im Preis inbegriffen. Anmeldung bis spätestens Montag, 12 Uhr bei Scheidegg-Tourismus unter Telefon 08381/89422-33.

Die Führung mit anschließender Brotzeit ist Teil der glutenfreien Halloween-Tage vom 30. Oktober bis 1. November in Scheidegg. Wie lebt es sich glutenfrei in Scheidegg? Eine Betroffene berichtet.

Stand: 24. Oktober 2023. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie möchten noch eine weitere Halloween-Veranstaltung melden? Schreiben Sie uns dazu gerne eine Mail mit Name, Termin und weiteren Infos an digitalteam@azv.de.

