Wie der Halloween-Brauch nach Deutschland kam

Auch an Halloween 2025 werden viele verkleidete Kinder wieder um die Häuser ziehen und "Süßes oder Saures?" fragen. Woher kommt Halloween eigentlich? Heißt es Helloween oder Halloween? Welche Bräuche gibt es an diesem Tag, der in einigen Bundesländern sogar Feiertag ist?

Datum: Wann ist Halloween 2024?

Halloween fällt wie immer auf die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, sprich: vom Reformationstag auf Allerheiligen. 2025 ist das die Nacht von Freitag auf Samstag.

Was ist die Bedeutung von Halloween?

Der Name hängt tatsächlich mit Allerheiligen zusammen, das von Katholiken am 1. November gefeiert wird. Im Englischen trägt dieser Feiertag den Namen "All Hallows". Der Abend des 31. Oktober wird als "All Hallows Eve", also "Allerheiligenabend" bezeichnet. Verkürzt hat sich daraus im Laufe der Jahre der Name Halloween entwickelt - mit "a", nicht mit "e".

Heißt es Helloween oder Halloween?

Siehe oben. Durch die Verkürzung der ursprünglichen Bedeutung "All Hallows Eve" ist Halloween mit "a" am Anfang richtig.

Woher kommt der Brauch, Halloween zu feiern?

Rund um Halloween vermischen sich gleich mehrere Bräuche verschiedener Ursprungs. Die frühen Ursprünge des Halloween-Brauchs liegen wahrscheinlich 2500 Jahre zurück in der Eisenzeit. Damals richteten die Kelten in weiten Teilen Mitteleuropas ihre Kalender nach dem landwirtschaftlichen Zyklus der Vegetation aus und feierten am Abend des elften Vollmonds eines Jahres ihren Jahreswechsel mit dem Fest des Samhain.

Die Kelten glaubten, dass an diesem Abend die Toten auf die Erde zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Mit Lichtern wiesen sie den Geistern der Verstorbenen den Weg. Die Iren wandelten den Brauch dann später ab. Sie hatten Angst vor den Toten und verkleideten sich mit grausigen Masken, um eben jene Geister abzuschrecken. Übrigens, dieses Halloween-Haus im Allgäu ist einen Grusel-Besuch wert.

Was hat es mit dem Kürbis-Brauch an Halloween auf sich?

Der Brauch, Kürbisse auszuhöhlen und dann daraus schaurige Masken zu schnitzen, geht vermutlich auf die Legende von Jack O' Lantern zurück. Der irische Dorfschmied, ein Trunkenbold und Tunichtgut, hatte es der Überlieferung zufolge durch einen Trick geschafft, der Hölle zu entkommen. Als er am Himmeltor anklopfte, blieb das allerdings für ihn verschlossen. So war er dazu verdammt, als Geist zwischen Himmel und Hölle wandeln, lediglich ausgerüstet mit einem Stück glühender Kohle in einer Rübe.

Irische Auswanderer brachten die Sage von Jack O' Latern in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Dort wurde aus der Rübe irgendwann ein ausgehöhlter Kürbis und die schaurige Legende schon bald von den Kindern anderer Einwanderer übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Brauch, Halloween mit Masken und Kürbissen zu feiern, aus Nordamerika zurück nach Europa.

Halloween 2025: Seit wann gibt es das Fest in Deutschland?

Seit gut 20 Jahren wird auch in Deutschland zunehmend Halloween gefeiert - Kommerzialisierung inklusive. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, also Allerheiligen, verkleiden sich viele Menschen, um auf Grusel-Partys zu feiern. Kinder ziehen von Haus zu Haus und bitten um Süssigkeiten - "Süsses oder Saures", lautet dabei ihre "Drohung" - wobei die Polizei dringend warnt, dabei nicht über die Stränge zu schlagen.

Dieser Brauch "Süsses oder Saures" hat seine Wurzeln wiederum im Christentum. Im neunten Jahrhundert nach Christus, so die Überlieferung, wanderten junge Menschen am Tag von Allerseelen von Tür zu Tür und erbettelten sogenannte Seelenkuchen. Im Gegenzug für diese Gabe beteten sie für ihre Spender und ihre Verstorbenen. Erhielten sie keine Gaben, verfluchten sie das Haus.

Wie viel Geschäft steckt hinter Halloween?

Halloween wird in Deutschland immer populärer. So geben in einer aktuellen vom Handelsverband Deutschland (HDE) beauftragten Studie deutlich mehr Menschen als 2019 an, gezielt Waren zu Halloween kaufen zu wollen. Dementsprechend rechnet der Einzelhandel für dieses Halloween mit einer deutlichen Steigerung der Umsätze. 480 Millionen Euro dürften die Kundinnen und Kunden 2023 online und in den Geschäften vor Ort zum Gruselfest ausgegeben haben. 2019 waren es noch 320 Millionen Euro.

Ist Halloween gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Nein, Halloween selbst ist kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Der 31. Oktober, auf den das Fest fällt, allerdings schon in Teilen Deutschlands. In neun Bundesländern wird an diesem Tag nämlich der Reformationstag begangen.