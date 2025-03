Sollen Handys an Grundschulen verboten werden?

Sie gehören für die meisten Menschen zum Alltag: Smartphones. Auch Kinder und Jugendliche haben bereits Geräte in der Hosen- oder Schultasche. Und während in Großbritannien und Frankreich Handys aus der Grundschule verbannt werden, wird das Thema in Deutschland noch diskutiert - zuletzt zum Beispiel in der Bildungsministerkonferenz. Denn: Schwache Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern bei Leistungstests sollen zum Teil auch mit der exzessiven Nutzung digitaler Medien zu tun haben. Sollten Smartphones also an Schulen generell verboten werden?

Pro: Ja, Handys sollten an Grundschulen verboten werden

Von Felix Futschik

Das Smartphone hat an einer Schule nichts verloren. Es schadet der Konzentrationsfähigkeit und stört beim Lernen. Es führt dazu, dass sich Schüler vergleichen, wer das neueste Modell und die beste Kamera hat. Außerdem sind die Zeiten außerhalb der Schule ohnehin voll mit Bildschirm-Zeit: Laptop, TV, Smartphone bestimmen den Alltag von vielen.

Wie lässt sich das Verbot umsetzen? In den Schulen muss das Handy-Verbot klar kommuniziert werden. Wer sein Smartphone auf dem Schulgelände zückt, muss mit Konsequenzen rechnen. Auch die Eltern müssen mitspielen. Oder es gibt Schließfächer, in denen die Handys verschwinden.

Ein striktes Verbot der blinkenden und summenden Geräte hat übrigens nicht zur Folge, dass sie im Unterricht nicht stattfinden. Natürlich müssen Smartphones und damit Apps sowie Themen wie Software, Programmieren und Cyber-Sicherheit eine Rolle bei der Bildung spielen - aber eben gezielt und auf Ansage der Lehrkräfte hin. Ein netter Nebeneffekt könnte sein, dass wieder mehr miteinander gesprochen wird.

Kontra: Nein, Handys sollten nicht an Grundschulen verboten werden

Von Andreas Berger

Mir ist aus meiner 13-jährigen Schullaufbahn keine Situation bekannt, in der ein Schüler während des Unterrichts mit einem Kopfhörer auf den Ohren Musik hörte. Obwohl die kleinen, tragbaren Kassettenrekorder, damals hießen sie Walkmen, in fast jedem Ranzen und Rucksack steckten - und nicht an der Schule verboten waren. Wenn es ein Schüler gewagt hätte, wäre der Lehrer eingeschritten. Ist doch klar. Genauso ist es bei Handys: Wenn ein Schüler damit im Unterricht spielt und erwischt wird, muss es weggepackt werden. Das kriegt die Lehrerin schon hin.

Statt Mobiltelefone zu verbieten, müssen die jungen Menschen lernen, dass die Geräte in gewissen Situationen tabu und sie selbst dafür verantwortlich sind, diese Regeln einzuhalten. Wie später in der Ausbildung und danach im Job. Man sollte außerdem nicht immer nur die Nachteile sehen: Wer einmal erlebt hat, dass das Kind nicht in der üblichen Schulwegzeit nach Hause kommt, sondern schon lange überfällig ist, weiß die Möglichkeit eines Anrufes zu schätzen.