Hasenpest im Allgäu nachgewiesen

Die Hasenpest ist im Allgäu nachgewiesen worden. Ein Tier im Oberallgäu war infiziert, Jäger sind in Alarmbereitschaft. Worauf Hundebesitzer nun achten sollten.

12.05.2023 | Stand: 19:54 Uhr

Bei einem Feldhasen im nördlichen Landkreis Oberallgäu ist Anfang Mai die Hasenpest nachgewiesen worden. Das bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion. Äußerlich zeige sich die Krankheit durch Apathie, Fieber, struppiges Fell und Abmagerung. „Das erkrankte Tier war Spaziergängern aufgefallen und dem zuständigen Revierjäger gemeldet worden, der es erlöste“, sagt eine Sprecherin der Behörde.

Hasenpest im Allgäu: Jäger im Oberallgäu und Unterallgäu sind alarmiert

Hasenpest trete vor allem bei Feldhasen und wild lebenden Kaninchen auf und verlaufe bei diesen Tieren meist tödlich. Bei Kontakt mit erkrankten Wildtieren sei in seltenen Fällen auch eine Übertragung auf Haustiere und den Menschen möglich. Beim Menschen können laut Landratsamt nach einer Ansteckung grippeähnliche Symptome auftreten. „Hunde können, auch ohne selbst zu erkranken, den Krankheitserreger an auf enge Kontaktpersonen übertragen.“ Todesfälle bei Menschen sind nach Angaben des Robert-Koch-Institut auch ohne Behandlung sehr selten.

Hasenpest im Allgäu: Das müssen Hundebesitzer jetzt beachten

Nachdem das betroffene Tier offenbar an der Grenze zum Unterallgäu gefunden wurde, sind auch die dortigen Jäger alarmiert. „Alle Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde in der freien Natur nur noch an der Leine auszuführen“, sagt Andreas Ruepp, Vorsitzender der Kreisgruppe Memmingen des Bayerischen Jagdverbands. Die Krankheit könne zudem auch von frei laufenden Hauskatzen auf den Menschen übertragen werden.

Die Jägerschaft sei aufgefordert, möglicherweise betroffene Kadaver nur mit Mundschutz und stabilen Schutzhandschuhen zu entsorgen. „Erkrankte Hasen können vor ihrem Tod noch jeglichen Fluchtreflex verlieren, deshalb sollten sich auch alle Spaziergänger einem vermeintlich zahmen Hasen nicht weiter nähern“, sagt Ruepp.

