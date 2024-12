Hausexplosion in Memmingen: Gefundene Waffen und Munition beschäftigen Ermittler

Die Trümmer sind weitgehend beseitigt, zahlreiche Schäden bereits behoben. Doch die Ermittlungen dauern knapp fünf Monate nach der Explosion im Wohngebiet „Kalkerfeld“ in Memmingen an. Wie konnte es passieren, dass am 26. Juli gegen 17.20 Uhr ein Haus in die Luft flog - und ein 17-Jähriger in den Trümmern eines Nachbargebäudes starb? Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet. „Die Ergebnisse von mehreren Gutachten stehen noch aus“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausexplosion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis