Sauna-Show im Mittelalter-Kostüm: So läuft der Aufguss-Wettbewerb im Cambomare

Top-Saunameister zeigen in Kempten ihr Können. Dort findet die Qualifikation zur deutschen Aufguss-Meisterschaft statt. Unser Reporter war hautnah dabei.

31.03.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Draußen prasselt der Regen, drinnen knistert der Saunaofen. Freitag, elf Uhr, im Cambomare. Gleich wird Dominik Pomorin 120 Besuchern in der komplett vollen Groß-Sauna mit einer spektakulären Aufguss-Show einheizen. Der Puls steigt bei dem 24-jährigen Saunameister aus Fürth. Das hat nicht etwa mit der Saunatemperatur von 85 Grad zu tun. An die ist er durch seinen Job gewöhnt wie unsereins an April-Regen. „Ich bin echt aufgeregt“, gesteht Pomorin vor seinem alles entscheidenden Einsatz. Bei der Qualifikation zur deutschen Aufgussmeisterschaft präsentieren 25 Saunameisterinnen und Saunameister im Einzel ihr Können vor einer sechsköpfigen Jury des Deutschen Sauna-Bundes. Zudem sind bei den bis Samstag (1. April, ab 10 Uhr) andauernden Wettbewerben Team-Entscheidungen angesetzt.

(Lesen Sie auch: Spaß bei jedem Wetter: Das sind die schönsten Hallen- und Erlebnisbäder im Allgäu)

Ein Jahr lang hat sich Pomorin auf seinen Auftritt unter dem Titel „Der Pfad nach Valhalla“ vorbereitet. Stundenlang trainierte er mit dem Handtuch Wurf- und Wedeltechniken vor dem heimischen Spiegel und entwarf eine über zwölfminütige Choreografie mit Lichteffekten und Musik. Jetzt ist es endlich soweit.

Dominik Pomorin aus Fürth kurz vor seinem Auftritt im Cambomare in Kempten, wo bis einschließlich Samstag die Qualifikation zur deutschen Aufgussmeisterschaft stattfindet. Bild: Matthias Becker

Grimmig geschminkt und in ein mittelalterliches Kostüm gewandet, betritt er unter donnerndem Applaus das „Glutnest“. Kaum zu glauben: Zu seinem Kostüm gehören sogar Strümpfe und schwere Schuhe. Otto Normalsaunierer würde es in diesem Outfit angesichts der Hitze wohl buchstäblich aus den Latschen hauen...

(Saunafreunde lesen auch: Die glücklichsten Menschen leben in Finnland)

Schwitzend auf Handtüchern sitzend verfolgt das nackte Publikum die Show und feuert den Zeremonienmeister an. Hautnah dabei sein, ist hier alles. Manche Fans sind eigens aus Berlin oder Hamburg angereist, um den Saunameistern zu huldigen. Novize Pomorin erobert die Herzen mit seiner Show auf Anhieb. Zu Klängen einer Mittelalterrockband zelebriert er zischende Aufgüsse und kunstvolle Handtuchakrobatik. Die Reaktion reichen von „Hammer“ bis „einfach genial“. Nach der schweißtreibenden Darbietung klatschen die Saunajünger ihrem Aufgussmeister in die erhobene Hand, ehe sie sich unter der eiskalten Dusche abkühlen. „Es ist echt gut gelaufen“, sagt der 24-Jährige erleichtert. „Ich hoffe, das reicht für die Quali zur Deutschen.“

Qualifikation zur deutschen Aufguss-Meisterschaft: Auch die Jury leistet Beachtliches im Cambomare in Kempten

Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Jurymitglieder in ihren weißen Bademänteln bereits zur Beurteilung an die Laptops zurückgezogen. In verschiedenen Kategorien wie Hitzeverteilung, verwendete Düfte und deren Dosierung oder Atmosphäre und Emotionen bewerten sie jeden Auftritt. „Auch das ist eine Leistung“, sagt Sauna-Bund-Geschäftsführer Martin Niederstein. Bei bis zu acht Aufguss-Präsentationen pro Tag nimmt die Jury in der Cambomare-Sauna Platz. Mit jedem Saunagang mit einer Dauer von bis zu 15 Minuten verlieren die Mitglieder bis zu einen Liter Flüssigkeit.

„Viel trinken ist Pflicht“, sagt Niederstein und ergänzt schmunzelnd: „Am Abend ist man richtig platt.“ Die Gesundheit stehe bei den Meisterschaften über allem. Statt um sinnlose Hitze-Rekorde ginge es um Spaß und gute Shows: „Für mich sind das Musicals in drei bis vier Akten“, sagt Niederstein. Teils würden von den Teilnehmenden auch persönliche Geschichten dargeboten, zum Beispiel zu Themen wie Flucht oder Transsexualität.

Begeistert ist Niederstein von Atmosphäre und Anlage in Kempten. „Gut möglich, dass wir wieder kommen.“ Im Sauna-Bund sind über 10.000 Saunameisterinnen und Saunameister registriert. Meisterschaften werden seit acht Jahren ausgetragen. Höhepunkt ist in diesem Jahr die WM im September am Scharmützelsee (Brandenburg). „Die Wettbewerbe boomen auch international“, sagt Martin Niederstein.