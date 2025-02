In den Allgäuer Skigebieten kam es in diesem Winter zu mehreren Unfällen. Der bislang schwerste ereignete sich in Ofterschwang im Oberallgäu. Ein 52-Jähriger starb an den Folgen eines Aufpralls auf der Piste. In Nesselwang im Ostallgäu verletzte sich eine Frau vermutlich beim Zusammenstoß mit einer weiteren Skifahrerin.

