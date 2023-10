Das können Sie bei strahlendem Herbstwetter mit Kindern im Allgäu unternehmen

02.10.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Der September war so warm wie noch nie und in der ersten Oktoberwoche zeigt sich der Herbst im Allgäu von seiner schönsten Seite - perfektes Ausflugswetter. Wir stellen Touren und Ausflüge vor, die sich vor allem für Familien mit (kleinen) Kindern eignen.

Berg-Ausflüge mit Kindern: Breitenberg oder Nebelhorn

Hoch hinaus ohne große Anstrengung: Mit der Breitenbergbahn kann man auch mit Kindern das Allgäu von oben bestaunen. An der Bergstation gibt es Spielgeräte, auf denen Kinder herumklettern können. Mit größeren Kindern kann man den Juwelenweg begehen. Auf Schautafeln wird die Geschichte um einen mystischen Schatz im Berg erzählt. Zeitlich sollte man etwa 90 Minuten plus Pausen einplanen, festes Schuhwerk ist Pflicht. Und Vorsicht: Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeignet, man kann aber an der Bergbahn Kindertragen ausleihen.

Wer danach noch einkehren will, kann das beispielsweise auf der Ostlerhütte tun. Sowohl die Breitenbergbahn als auch die Ostlerhütte haben bis zum 5. November geöffnet.

Mit Kinderwagen unterwegs? Kein Problem: An der Station Höfatsblick am Nebelhorn gibt es einen Rundweg, der für Kinderwagen geeignet ist. Und auch hier gibt es einen Spielplatz, auf dem Kinder klettern und toben können. Hungrige finden mehrere Möglichkeiten, einzukehren. Auch die Nebelhornbahn ist noch bis zum 5. November geöffnet.

Abwechslungsreiche Wanderung für ältere Kinder: auf den Spieser bei Oberjoch

Die Kinder sind schon etwas älter und können eine kleine Tagestour bewältigen? Dann bietet sich ein Ausflug zum Spieser an: Start ist in Oberjoch am Kinderhotel, der Wanderweg führt durch den Streichelzoo des Hotels - hier gibt es unter anderem Esel, Ponys und Ziegen. Die Wanderung selbst ist abwechslungsreich. Für eine Pause bietet sich die Hirschalpe an. Um sicherzugehen, dass die Alpe geöffnet ist, lohnt sich vorher ein Anruf. Insgesamt läuft man knapp zwei Stunden zum Gipfel, der Weg erfordert zwar festes Schuhwerk, ist aber nur gegen Ende minimal ausgesetzt. Am Gipfel gibt es Sitzbänke und einen tollen Ausblick auf das Tal und die umliegenden Berge. (Noch mehr Wander-Tipps für den Herbst finden Sie hier.)

Erlebniswege für Kinder im Allgäu: Wasserweg und Kuhnigundenweg

Wer es weniger sportlich, aber abenteuerlich möchte, kann mit den Kindern den Wasserweg in Durach nahe Kempten begehen: Beim Spiel- und Erlebnisweg gibt es zahlreiche Stationen, an denen die Kinder viel über den Wald lernen, aber auch klettern und spielen können. Am Ende des etwa zwei Kilometer langen Wegs wartet die Waldschenke, wo man noch etwas essen und trinken kann. Mehr Informationen zum Wasserweg finden Sie hier.

Der Wasserweg in Durach ist ein tolles Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Bild: Ralf Lienert

Auch ein Erlebnisweg, aber im südlichen Oberallgäu: Der Kuhnigundenweg gehört zum Bergbauernmuseum in Diepolz, das an sich schon einen Ausflug wert ist. Auch am Kuhnigungenweg gibt es zahlreiche Stationen, an denen Kinder etwas lernen und erleben können.

Ihr Kind mag Tiere, läuft aber nicht so gern? Vielleicht kommt ja bei einer Wanderung mit Tieren mehr Motivation auf. Im Allgäu kann man mit Alpakas, Lamas, Schafen und Eseln spazieren gehen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Es muss gar nicht der große Ausflug sein, ein paar Stunden auf dem Spielplatz reichen schon? Dann bietet sich der Kurpark in Oberstaufen an: Hier gibt es drei Spielplätze, die Kinder spielerisch an das Thema Berg heranführen:

"Kleine Alp": Dieser Spielplatz soll vor allem kleinere Kinder spielerisch an das Thema Alp heranführen.

"Kleines Alpenwasser": Hier können die Kinder spielen und sich abkühlen.

"Gipfelstürmer": Drei Klettertürme und sogar eine Gondel, die man von innen erkunden kann, bietet dieser Spielplatz.

Mehr Informationen und weitere Allgäuer Parks, in denen sich ein Besuch lohnt, finden Sie hier.

Ja, umgangssprachlich sagt man "Sommerrodelbahn" - aber im Allgäu kann man auch im Herbst die rasanten Fahrten genießen, beispielweise auf dem Alpsee-Coaster bei Immenstadt. Mitfahren dürfen Kinder ab drei Jahren und mit mindestens 0,95 Meter Größe, selbst fahren dürfen Kinder ab acht Jahren und mindestens 1,40 Meter Größe. Mehr Informationen gibt es hier.