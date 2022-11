Goldener Wander-Herbst im Allgäu: Diese Berghütten haben jetzt noch geöffnet

Trotz des guten Wetters haben die meisten Hütten im Allgäu mittlerweile geschlossen. Nur in diesen Hütten kann man noch einkehren.

03.11.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Die sommerlichen Temperaturen in diesem Herbst animieren viele Menschen im Allgäu selbst im November noch einmal zu einem Ausflug in die Berge. Doch die Verpflegung müssen sich Wanderlustige derzeit fast immer selbst mitnehmen. Die Hüttensaison ist nämlich vorbei und zahlreiche Hütten, wie zum Beispiel die Kemptner, die Mindelheimer oder die Landsberger Hütte haben bereits geschlossen. Nur in wenigen Berghütten ist Einkehren jetzt - oder in der kommenden Wintersaison - noch möglich.

Diese Hütten in den Allgäuer Alpen haben im Winter geöffnet

Grüntenhaus: Die Gaststube im ersten Stock ist bis Mitte November täglich geöffnet, danach bei gutem Wetter oder auf Anfrage an den Wochenenden

Staufner Haus: geschlossen, ab 26. Dezember wieder geöffnet

Neumayr Hütte: ab 7. November Betriebsferien, ab Mitte Dezember wieder geöffnet

Hündeleskopfhütte: geöffnet bis 6. November

Ostlerhütte: geöffnet bis 6. November, Wintersaison: 25. Dezember bis 27. Februar (außer 1. Januar)

Prinz-Luitpold-Haus: geschlossen, aber ein Winterraum steht zur Selbstversorgung zur Verfügung (nicht verschlossen, kann nicht reserviert werden, Brennholz, Gas und Gasherd stehen zur Verfügung, Bezahlung vor Ort oder per Überweisung)

(Lesen Sie auch: Den Herbst im Allgäu genießen: drei Touren für sonnige Tage)

Das Grüntenhaus hat noch bis Mitte November geöffnet - danach auf Anfrage. Bild: Michael Munkler

Die meisten Hütten im Allgäu haben geschlossen: Was man auf Bergtouren jetzt dabei haben sollte

Bergwanderer, die im Herbst noch in den Allgäuer Alpen unterwegs sein wollten, sollten bereits jetzt Ausrüstung für die kalten Tage dabei haben. Weil es Mitte September bis auf rund 1200 Meter hinunter geschneit hat, gehören Grödeln (Spikes-Ketten) für die Schuhe ins Gepäck. Denn nordseitig kann sich der Schnee länger halten - an einigen Stellen bleibt er vermutlich sogar bis zum nächsten Schneefall liegen. Teleskopstöcke sind beim Queren von Schneefeldern ebenfalls hilfreich. Und weil die Tage schon recht kurz sind, sollte auch eine Stirnlampe in den Rucksack - und warme Kleidung.

Unbedenklicher sind nach ein paar wärmeren Tage natürlich Touren, die auf Südseiten zum Gipfel führen - beispielsweise auf den Aggenstein vom Tannheimer Tal aus. Die Hütten im Hochgebirge der Allgäuer Alpen schließen wie jedes Jahr früher als tiefer gelegene Hütten. Das Finale läuten dann die Ostlerhütte und die Hündleskopfhütte Anfang November ein.

Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Herbstspaziergänge im Allgäu

Lesen Sie auch