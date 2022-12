Apache 207 rappt in Buchenberg - Ab 12 Uhr gibt's Tickets für "Heroes Festival"

Hip-Hop-Festival in Buchenberg: Rap-Stars wie Apache 207 und Luciano sollen beim "Heroes Festival" im August 2023 auftreten. Ab heute gibt's Tickets.

05.12.2022 | Stand: 08:20 Uhr

Das dürfte die Hip-Hop-Fangemeinde in der Region freuen: Künftig sollen immer im August Stars und Newcomer der Deutsch-Rap-Szene bei einem Open-Air in Buchenberg bei Kempten auftreten. Die Premiere steigt vom 25. bis 27. August 2023. Die Veranstalter „ Allgäu Concerts“ und „Heroes Festival“ rechnen fest mit zwei Superstars: Apache 207 und Luciano. Dies gaben sie am Freitagnachmittag bekannt. Offiziell sollen die Namen zum Vorverkaufsstart am Montag, 5. Dezember, bestätigt werden.

„Heroes Festivals Allgäu“: Open-Air 2023 in Buchenberg

Bei der Premiere des „Heroes Festivals Allgäu“ werde es auf zwei Bühnen insgesamt 30 Deutsch-Rap-Acts geben, erklärt Vincenzo Sarnelli. Er ist Projektleiter der Heroes-Festivals die bislang an drei Standorten in Deutschland stattfanden. 2023 kommt nun zu Freiburg, Hannover und Geiselwind der Oberallgäuer Ort Buchenberg hinzu. Zur Premiere werden auf dem Festivalareal am Firmensitz von Allgäu Concerts insgesamt 15.000 Hip-Hop-Fans erwartet.

Geschäftsführerin Michaela Schneider rechnet mit 2000 bis 3000 Campingplatz-Besuchern, die in unmittelbarer Nähe übernachten können. „Toll, so etwas in unserer Gemeinde zu haben“, sagt Bürgermeister Toni Barth. Seit 2017 hat sich die Heroes Festival GmbH auf große Hip-Hop-Events spezialisiert. Das Gros des Publikums sei zwischen 16 und 28 Jahre alt, sagt Projektleiter Sarnelli. Für Buchenberg rechnet er, dass die Fans aus einem Umkreis von 200 Kilometern anreisen.

Allgäu Concerts organisiert auch andere Open-Airs in der Region

Auf vorerst drei Jahre ist die Partnerschaft von Allgäu Concerts und Heroes Festival angelegt, sagt Michaela Schneider. Seit 2017 organisiert ihre Firma am Ortsrand von Buchenberg Open-Airs. Mit dem Hip-Hop-Festival soll nun verstärkt junges Publikum angesprochen werden. 2023 organisiert Allgäu Concerts auch Open-Airs am Füssener Festspielhaus mit Andreas Gabalier, Cro und anderen und auf dem Kemptener Hildegardplatz mit Peter Maffay und Sarah Connor.

Online-Kartenverkauf für das Heroes Festival Allgäu startet am 5. Dezember

Der „Early Bird“-Festivalvorverkauf startet am Montag, 5. Dezember, um 12 Uhr online: allgaeu-concerts.de und heroes-festival.com