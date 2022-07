Hitzewelle rollt auf Bayern und das Allgäu zu: Temperaturen kratzen an 40-Grad-Marke

Mitte Juli könnte es im Allgäu noch einmal richtig heiß werden. Meteorologen erwarten Temperaturen von fast bis zu 40 Grad. Wann die Hitzewelle eintreffen soll.

Heiß war es in diesem Jahr bereits - Mitte Juli könnten die Temperaturen nochmals durch die Decke schießen. Darauf deuten die Modelle der Meteorologinnen und Meteorologen hin. Zum Wochenende um den 16. und 17. Juli strömt heiße Luft von der iberischen Halbinsel über Frankreich nach Deutschland, sagt Janina Lersch, Diplom-Meteorologin bei Wetterkontor.

Hitzewelle im Allgäu: Fast 40 Grad in manchen Regionen Bayerns

Laut Lersch könnten die Temperaturen in Teilen Bayerns dann an der 40-Grad-Marke kratzen. Vor allem der Südwesten Deutschlands an der Grenze zu Frankreich könnte betroffen sein. In höheren Lagen werden solch hohe Temperaturen jedoch nicht erreicht, sagt die Wetterexpertin. Auch im Norden des Freistaats um Würzburg herum und in Franken könnten Temperaturen von bis zu 38 Grad erreicht werden. Im Allgäu deuten die Modelle am 16. Juli auf etwa 33 Grad hin. "Je westlicher und flacher es wird, desto heißer könnte es werden", sagt Lersch. Das die 40-Grad geknackt werde, sei unwahrscheinlich aber durchaus möglich. Es deutet zumindest alles darauf hin, dass man sich ab dem 16. Juli auf hohe Temperaturen einstellen muss. (Wie wird das Wetter im Allgäu: Lesen Sie hier den aktuellen Wetterbericht für die Region.)

Wie lange die Hitzephase anhält, lasse sich noch nicht sagen. "Es sieht aber so aus, dass es noch zwei, drei Tage nach dem Wochenende heiß bleiben wird", prognostiziert die Meteorologin. Erst dann könne man auch von einer Hitzewelle sprechen. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist eine Voraussetzung für das Vorliegen einer Hitzewelle eine Temperatur von mehr als 28 Grad an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Hitzephase in Bayern könnte "spektakulär" mit Gewittern enden

Zum Anfang und zur Mitte der darauffolgenden Woche ab dem 18. Juli dürfte die Hitzephase wahrscheinlich wieder abklingen, sagt Lersch. Meist ende eine solche Hitzewelle "spektakulär" in Gewittern. Die entstehen oft nach Hitzeperioden, da die Sonne den Erdboden erhitzt und dadurch feuchtwarme Luft aufsteigt. Die trifft auf kühle Luft in den oberen Schichten, wodurch sich Wolken bilden. Wassertropfen reiben sich an Eiskristallen, die Wolke lädt sich auf bis sich die Spannung schließlich innerhalb der Wolke oder zwischen Wolke und Erdboden entlädt. (Gewitter im Allgäu: Hier finden Sie stets die aktuellen Unwetter-Warnungen für die Region.)

Wann genau die Hitzewelle eintreffen wird und wie heiß es tatsächlich wird, lasse sich laut Lersch aber erst kurz vorher sagen. Denn die Wetterlage kann sich jederzeit wieder ändern, sagt die Meteorologin. Auf ein paar heiße Tage Mitte Juli könne man sich aber auch im Allgäu einstellen.

