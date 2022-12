Warum an der Hochschule Kempten über ein Waffenverbot diskutiert wird

In die neue Hausordnung der Kemptener Hochschule wird ein Waffenverbot aufgenommen. Was die Gründe sind und wie das Verbot aussehen könnte.

06.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die neue Hausordnung der Hochschule Kempten sieht ein Waffenverbot vor. Sybille Adamer, die Pressesprecherin der Kemptener Hochschule, erläutert im Interview die Gründe für das Waffenverbot und wie dieses aussehen könnte.

Wieso wird über ein Waffenverbot diskutiert?

Sybille Adamer: Auslöser war der Vorfall an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort hatte vergangene Woche ein 18-jähriger Student während einer Vorlesung eine Schreckschusspistole bei sich. Ein Kommilitone rief die Polizei und es gab einen Großeinsatz auf dem Campus. Der 18-jährige besaß allerdings einen Waffenschein und hat sich nach bisheriger Einschätzung der Polizei nicht strafbar gemacht.

Welche Konsequenzen zieht die Hochschule Kempten aus dem Vorfall?

Adamer: Wir planen eine Regelung bezüglich des Mitführens von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen in die Hausordnung der Hochschule aufzunehmen, die es bisher so noch nicht gibt. Wir denken jetzt darüber nach, das Tragen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen zu verbieten. Unabhängig davon nehmen wir aktuell Anpassungen an der Hausordnung vor und könnten diese um eine solche Vorschrift ergänzen.

Wie soll das Waffenverbot konkret aussehen?

Adamer: Darüber wird aktuell noch beraten. Wir überlegen zum Beispiel, wie stark wir spezifizieren müssen, was unter die Begriffe Waffen oder waffenähnliche Gegenstände fällt. Wir werden die Studierenden nicht auf Waffen kontrollieren, aber wenn es ein Verbot gibt, können wir zumindest handeln, falls etwas auffällt. Wann die Vorschrift in Kraft treten wird, steht noch nicht fest.

