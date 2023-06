Kraxeln, Klettern und Co.: Sieben abenteuerliche Hochseilgärten im Allgäu

Beim Stichwort Klettern denken die Meisten nicht an einen Wald. Aber im Allgäu gibt es einige Hochseilgärten, in denen man zwischen Bäumen turnen kann.

Mit der Seilbahn quasi durch den Wald fliegen und zahlreiche Parcours meistern: Das kann man in Kletterwäldern im ganzen Allgäu - und zwar in beträchtlicher Höhe. Ein Besuch eignet sich vor allem für Familien, deren Kinder bereits über sechs Jahre alt sind. In den meisten Hochseilgärten im Allgäu dürfen Kinder nämlich erst ab diesem Alter klettern. Unsere Redaktion hat die Kletterwälder des Allgäus aufgelistet und die wichtigsten Informationen herausgesucht.

Die Hochseilgärten im Überblick:

Kletterwald Bärenfalle bei Immenstadt

Kletterwald Grüntensee bei Oy-Mittelberg

Waldseilgarten Höllschlucht bei Pfronten

Hochseilgarten Füssen

Sport Hauber Klettergarten bei Oberstaufen

Kletterwald im Tannheimer Tal bei Nesselwängle

Kletterwald Söllereck bei Oberstdorf

Kletterwald Bärenfalle bei Immenstadt

Der Kletterwald Bärenfalle bietet 19 verschiedene Parcours in Bodennähe und sieben Strecken in bis zu 20 Metern Höhe. Der Einstieg in den höchsten Parcours des Kletterwaldes erfolgt über Seilbahnen, mit denen es von einem Baum zum anderen geht. Das System zum Sichern wird im Vorfeld ausführlich erklärt.

Der Hochseilgarten Bärenfalle ist der größte des Allgäus. Bild: Charles Abarr (Archivbild)

Kinder ab sechs Jahren (1,20 Meter) dürfen mit ihren Eltern Klettern. Einzeltickets für den Kletterwald kosten 24,50 Euro für Erwachsene und 19,50 Euro für Kinder. Im Frühsommer (Anfang Juni bis Mitte Juli) hat der Hochseilgarten täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, im Spätsommer (bis Ende August) bis 19 Uhr.

Zur Bärenfalle gelangt man entweder zu Fuß (2,6 Kilometer) oder mit der Sesselbahn. Eine Abfahrt ins Tal ist mit dem Alpsee Coaster möglich, der sich unweit der Bärenfalle befindet. Für den Sessellift, den Kletterwald und die Ganzjahres-Rodelbahn gibt es auch Kombitickets. Alle Preise gibt es auf der Website des Kletterwaldes Bärenfalle.

Eintritt: Erwachsene 24,50 Euro, Kinder 19,50 Euro

Erwachsene 24,50 Euro, Kinder 19,50 Euro Öffnungszeiten: Anfang Juni bis Mitte Juli täglich 10 bis 18 Uhr, bis Ende August 10 bis 19 Uhr

Kletterwald Grüntensee bei Oy-Mittelberg

Der Kletterwald am Grüntensee ist der zweitgrößte Hochseilgarten des Allgäus - nach der Bärenfalle. Nach eigenen Angaben ist er "ein Hochseilgarten für die ganze Familie". Alles - inklusive dem Sicherheitssystem - ist extra auf Familien ausgelegt. Auch hier dürfen Kinder ab sechs Jahren und 1,20 Meter mit ihren Eltern klettern. Für Kinder ab drei Jahren gibt es einen "Kiddy-Parcours". Und auch ein Abenteuerspielplatz ist in unmittelbarer Nähe. Der herausforderndste Teil ist der "Himalaya Parcours".

Nach dem Klettern kann man sich im Grüntensee abkühlen. Die Liegewiese befindet sich direkt nebenan. Bild: Martina Diemand

Direkt neben dem Kletterwald befindet sich der Badeplatz des Grüntensees. Das Klettern lässt sich also problemlos mit einer Abkühlung im See verbinden.

Der Eintritt zum Hochseilgarten kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren 24,50 Euro, für Kinder unter 14 18 Euro. Auch hier gibt es Möglichkeiten der Ermäßigung, Gruppen- und Jahreskarten. Der Kletterwald hat den ganzen Sommer von 10 bis 18 Uhr geöffnet (in den Sommerferien schon ab 9 Uhr). Genauere Informationen finden Sie auf der Website des Kletterwaldes Grüntensee.

Eintritt: Erwachsene 24,50 Euro, Kinder 18 Euro

Erwachsene 24,50 Euro, Kinder 18 Euro Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr (Sommerferien: 9 bis 18 Uhr)

Waldseilgarten Höllschlucht bei Pfronten

Im Wald bei Pfronten gibt es einen Hochseilgarten mit sieben Seilrutschen, zwölf Parcours und über 100 Aufgaben. Der Kletterwald eignet sich sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien und Schulklassen. Ebenfalls mit Seilbahnen geht es über den Wildbach der Höllschlucht. Wer mit Höhenangst kämpft, kann ein Höhenangstbewältigungstraining absolvieren. Außerdem sind alle Parcours mit Sicherungen versehen und es gibt Sicherheitstrainer.

Sieben verschiedene Parcoure bieten jede Menge Herausforderung im Waldseilgarten "Höllschlucht" bei Pfronten. Bild: Altissimo (Archivbild)

Kinder ab sechs Jahren dürfen in der Höllschlucht klettern - bis neun Jahre aber nur in Begleitung der Eltern. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre kostet der Waldseilgarten 18 Euro, für Erwachsene 26 Euro. Im Frühsommer (Juni und Juli) hat der Park täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, im August von 9 bis 18 Uhr. Für eine Kletterrunde sollte man circa drei Stunden einplanen. Alle weiteren Infos gibt es auf der Website des Waldseilgartens Höllschlucht.

Wer nicht klettern möchte, kann unterhalb des Parcours spazieren und seinen Freunden zusehen. Es gibt auch einen Slackline-Parcours, einen Spielplatz und ein Café.

Eintritt: Erwachsene 26 Euro, Kinder 18 Euro

Erwachsene 26 Euro, Kinder 18 Euro Öffnungszeiten: Juni und Juli 10 bis 18 Uhr, August 9 bis 18 Uhr

Hochseilgarten Füssen

57 Kletterelemente und eine 230 Meter lange Seilrutsche (den sogenannten Flying Fox) bietet der Hochseilgarten in Füssen. Bei schlechtem Wetter besteht auch die Möglichkeit, an einem Indoor-Hochseilgarten zu klettern. Der Außenbereich hat aber auch im Winter geöffnet. (Lesen Sie dazu auch: Hoch die Wände, Wochenende! Hallen-Klettern und Bouldern boomt im Allgäu)

Der Hochseilgarten in Füssen hat sowohl im Sommer als auch im Winter geöffnet - wenn das Wetter mitmacht. Bild: Firma Bergwolf (Archivbild)

Der Gesamtpreis für drei In- und Outdoor-Parcours beträgt 14,95 Euro. Kinder ab einer Körpergröße von 1,30 Metern dürften klettern. Wer kleiner ist, erreicht die Kletterelement nicht. Der Hochseilgarten hat montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Details sind auf der Website des Hochseilgartens Füssen zu finden.

Eintritt: 14,95 Euro

14,95 Euro Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr

Sport Hauber Klettergarten bei Oberstaufen

Auch auf dem Imberg bei Oberstaufen geht es über Stahlseile von Baum zu Baum. Verschiedene Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind dort zu finden. Je mehr Stationen die Besucherinnen und Besucher hinter sich bringen, desto schwieriger wird's. Mit der Imbergbahn kann man ohne lange Wanderung zum Klettergarten gelangen. Zu Fuß sind es von der Bergstation dorthin noch circa 15 Minuten.

Der Hochseilgarten hat täglich (auch an Sonn- und Feiertagen) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder müssen mindestens sechs Jahre und 1,15 Meter groß sein. Unter 14 Jahren zahlen sie 12 Euro Eintritt, ab 15 Jahren 17 Euro. Die Fahrt mit der Imbergbahn ist nicht inbegriffen. Bis 13 Jahre dürfen Kinder außerdem nur unter Aufsicht eines Erwachsenen Klettern. Alle Informationen finden Sie auf der Website von Sport Hauber.

Eintritt: Erwachsene 17 Euro, Kinder zwölf Euro

Erwachsene 17 Euro, Kinder zwölf Euro Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen)

Kletterwald im Tannheimer Tal bei Nesselwängle

Der Kletterwald im Tannheimer Tal in Tirol bietet sieben Parcours verschiedener Schwierigkeitsgrade. Je zwei leichte, mittlere und schwere sowie einen mit Seilbahn (Flying Fox). Die Kletterzeit beträgt drei Stunden. In dieser Zeit dürfen Besucherinnen und Besucher so viel klettern, wie sie wollen.

In der Hauptsaison hat der Hochseilgarten bei Nesselwängle täglich von 09.30 bis 18.30 Uhr. Vor und nach der Hauptsaison von 10 bis 18 Uhr. Der letzte Einlass ist immer zweieinhalb Stunden vor der Schließung. Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zahlen 24 Euro, Kinder bis 14 Jahre 18 Euro. Auch hier gilt: Ab sechs Jahren dürfen Kinder klettern, bis 13 nur in Begleitung Erwachsener. Alle Infos zu Jahreskarten, Gruppentickets und weiteren Ermäßigungen gibt es auf der Website des Kletterwalds Tannheimer Tal.

Eintritt: Erwachsene 24 Euro, Kinder 18 Euro

Erwachsene 24 Euro, Kinder 18 Euro Öffnungszeiten: Hauptsaison 9.30 bis 18.30 Uhr, davor und danach 10 bis 18 Uhr

Kletterwald Söllereck bei Oberstdorf

Auf dem Söllereck bei Oberstdorf befindet sich der höchstgelegene Waldseilgarten Deutschlands. Es sind sowohl spielerische Kinderparcours als auch sportliche Erwachsenenparcours vorhanden. Kinder ab sechs Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen klettern. Bereits ab zwölf Jahren dürfen sie selbstständig loslegen, brauchen dafür allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Eine gute Aussicht auf die Berge hat man im Kletterwald Söllereck in Oberstdorf Bild: Kletterwald Söllereck (Archivbild)

Der Hochseilgarten hat vom 29. April bis 5. November 2023 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann es hierbei zu Änderungen kommen. Erwachsene zahlen 29, Senioren 27,50, Jugendliche 26, Kinder 22 und Kleinkinder 18 Euro. Es gibt auch ein Abenteuerticket, das Berg- sowie Talfahrt und eine Fahrt mit dem Allgäu-Coaster einschließt. Alles Weitere über die Preise erfahren sie auf der Website der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen.

Eintritt: Erwachsene 29 Euro, Senioren 27,50 Euro, Jugendliche 26 Euro, Kinder 22 Euro, Kleinkinder 18 Euro

Erwachsene 29 Euro, Senioren 27,50 Euro, Jugendliche 26 Euro, Kinder 22 Euro, Kleinkinder 18 Euro Öffnungszeiten: 29. April bis 5. November 2023 täglich von 10 bis 17 Uhr

