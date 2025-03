Heiraten im Allgäu: So viel kostet die Traumhochzeit auf einer Berghütte

Es soll der schönste Tag im Leben werden. Genau deshalb entscheiden sich viele Brautpaare für eine Hochzeit im schönen Allgäu. Anfragen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, erzählen die Hochzeitsplanerinnen Stefanie Wacker (Oberstdorf) und Carola Schreier (Durach). Hoch im Kurs für die Feiern stehen beispielsweise Alp- oder Berghütten, Fest-Scheunen oder -Stadel. Auch glamouröse Locations, wie das Festspielhaus am Forggensee, locken. Doch was kostet eine Hochzeit im Allgäu? Und was sollte man beachten? Darauf geben die beiden langjährigen Expertinnen Antwort.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berghütte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis