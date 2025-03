Heiraten im Allgäu: So viel kostet die Traumhochzeit auf einer Berghütte - und das sollte man beachten

Es soll der schönste Tag im Leben werden. Genau deshalb entscheiden sich viele Brautpaare für eine Hochzeit im schönen Allgäu. Anfragen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, erzählen die Hochzeitsplanerinnen Stefanie Wacker (Oberstdorf) und Carola Schreier (Durach). Hoch im Kurs für die Feiern stehen beispielsweise Alp- oder Berghütten, Fest-Scheunen oder -Stadel. Auch glamouröse Locations, wie das Festspielhaus am Forggensee, locken. Doch was kostet eine Hochzeit im Allgäu? Und was sollte man beachten? Darauf geben die beiden langjährigen Expertinnen Antwort.

Qualität vor Quantität: Früher war es im Allgäu gang und gäbe: Zu einer Hochzeit wurde das halbe - teils sogar das ganze! - Dorf eingeladen. Heute geht der Trend zu kleineren Gesellschaften mit rund 50 Gästen, teils auch weniger. Gefragt ist vor allem Individualität, berichten die Hochzeitsplanerinnen. Die Hochzeit soll zum Paar passen. Und nicht umgekehrt. Die einen schätzen Perfektion bis ins letzte Detail, andere lassen es leger angehen. Alles möglich. „Ich hatte eine Hochzeit, da wurden auf einer Alm von einem Caterer feinste Burger serviert. Das hätte es früher sicher nicht gegeben. Aber es war wunderbar“, erzählt Schreier. Generell: Die Paare legen mehr Wert auf anspruchsvolle Kulinarik. Bei einer kleineren Gästezahl ist das eher bezahlbar. „Wichtig ist vielen Paaren auch, dass sie sich mit allen Gästen unterhalten können und man sich wirklich verbunden fühlt“, sagt Stefanie Wacker.

Rechtzeitig buchen: „Wer eine besondere Location im Allgäu sucht, muss Vorlauf einplanen. Das Angebot ist begrenzt“, sagt Stefanie Wacker. Das unterstreicht Carola Schreier. Beliebte Örtlichkeiten müsse man mindestens ein Jahr im Voraus buchen. Übrigens: Auch Termine im Herbst und Winter spielen zunehmend eine Rolle. Immer wieder nachgefragt werden Locations, die nahe an oder sogar in den Bergen liegen. Neben dem Ambiente hat dies auch häufig mit dem Wunsch nach besonderen Fotomotiven zu tun. „Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig darum kümmert, wo auswärtige Gäste unterkommen können“, gibt Schreier zu bedenken.

Hochzeit 2025/2026: Das sind Trends im Allgäu

Trends: Beliebt ist seit einigen Jahren der so genannte Boho-Style: Er verbindet Elemente von Bohème-Kultur und Hippie-Ästhetik. „Es geht also stilvoll-locker zu“, sagt Schreier. Natürliches Material, Blumenkränze und Farben spielen eine Rolle. Unabhängig davon heiraten viele Paare im Allgäu weiter „ganz klassisch“: beispielsweise in Tracht oder im weißen Brautkleid für sie und dem Smoking für ihn. „Manchmal wird auch gemischt. Dann trägt sie ein Brautkleid und er seine Tracht“, erzählt Wacker.

Heiraten im Allgäu: 15.000 Euro kommen schnell zusammen

Das kostet eine Hochzeit im Allgäu: Klar: Jede Hochzeit ist anders, deshalb sind auch die Kosten variabel. Dennoch gibt es gewisse Anhaltspunkte: Auf Ausgaben in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro müssen sich Paare im Allgäu für eine Hochzeit mit 50 Gästen einstellen, sind sich die Hochzeitsplanerinnen einig. „Brautkleid, Anzug, Eheringe oder Hochzeitsreise sind darin noch nicht enthalten“, sagt Wacker. Pro Person würde mit 100 bis 130 Euro für Essen und Getränke kalkuliert. Dazu kämen die Kosten für die Miete der Location. Und die ist nicht zu unterschätzen: Für eine Berghütte fallen laut Schreier beispielsweise um die 2000 Euro und mehr an. Auch die Deko oder die Leistungen von Fotografen, DJs oder Live-Musikern und - sofern nicht kirchlich geheiratet wird - einem Freien Redner haben ihren Preis. Das Honorar für einen Weddingplaner fließt ebenfalls ins Budget ein.

Wer zahlt die Hochzeit? „Meistens finanzieren sie die Paare selbst“, sagt Schreier. Die meisten haben zumindest ein geregeltes Einkommen: Frauen sind bei der ersten Eheschließung im Durchschnitt 32,6 Jahre alt, Männer 35,1 Jahre. Unterstützung gibt es dennoch häufig von den Familien. Anders als früher wird heute auch von den Gästen meist ein Geldbetrag statt eines Geschenks erbeten, zum Beispiel zur Finanzierung der Hochzeitreise.

Hochzeit finanzieren: Das sollten Paare niemals tun

Das sollten Paare niemals tun: „Von einer Finanzierung per Kredit raten wir grundsätzlich ab“, teilt der Bund der deutschen Hochzeitsplaner mit. Denn: „Man sollte sein Leben als Ehepaar nicht mit Schulden beginnen, sondern stattdessen die Hochzeit weniger kostenintensiv planen.“ Möglich ist auch eine andere Variante: „Es gibt immer wieder Paare, die sich im kleinen Kreis standesamtlich das Ja-Wort geben - und erst einige Jahre später die Hochzeitsfeier folgen lassen“, erzählt Schreier. Bis dahin werde Geld gespart oder in Ruhe die passende Location gefunden. Diese liegt übrigens nicht immer in unserer Region, sondern teils sogar im Ausland, wie Griechenland, Italien oder den USA, wie die Hochzeitsplanerinnen berichten. Doch das ist eine andere Geschichte...

