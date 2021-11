Hohe Corona-Inzidenz unter Schülern: Ist Homeschooling an Schulen im Allgäu wieder Thema?

Die 7-Tage-Inzidenz unter Schülern ist auch im Allgäu relativ hoch. Ist Homeschooling daher wieder ein Thema? Und wie sollen Kinder ihre Lernlücken schließen?

11.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

806,1. So hoch ist die Inzidenz am Mittwoch im Oberallgäu. Der Kreis ist damit Spitzenreiter in der Region, doch auch in den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten steigen die Zahlen stetig. Werte aus den vergangenen Tagen zeigen, dass die Inzidenzen bei Kindern besonders hoch sind. Für Schüler gilt mittlerweile wieder eine Maskenpflicht, Corona-Tests gehören bei ihnen zum Alltag. Sowohl Lehrer als auch Kinder und Eltern wollen den Unterricht im Klassenzimmer auf jeden Fall beibehalten. Sie sprechen sich klar gegen Homeschooling aus.

„Wir sehen aktuell große Lernlücken, die in den vergangenen anderthalb Jahren entstanden sind. Diese gilt es nun zu schließen – und das geht am besten in Präsenz“, sagt Florian Klemm, Bezirksvorsitzender des bayerischen Realschullehrerverbandes in Schwaben Süd und Leiter der Staatlichen Realschule in Marktoberdorf.

Bilderstrecke

Alarmstufe Rot in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat

1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 9 In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 9 Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 6 von 9 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 8 von 9 Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) 9 von 9 Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

„Wir sind froh, dass wir wieder in die Klassenzimmer können“, bestätigt Korbinian Hipp. Der 15-Jährige ist Schulsprecher der Staatlichen Realschule für Knaben in Immenstadt. „Homeschooling war für ein paar Wochen ganz nett, aber in der Schule kriegt man mehr mit, lernt leichter und trifft seine Freunde.“ Einzelne Schüler seien wegen der vielen Menschen auf engem Raum zwar besorgt, die meisten fühlten sich aber verhältnismäßig sicher, zudem sei die Impfquote an der Schule gut.

Kein erneuter Distanzunterricht: "War für alle anstrengend"

Trotz der steigenden Zahlen nimmt Florian Klemm keinen Ruf nach erneutem Distanzunterricht wahr. Gleiches gilt für Karin Ulrich, Schulleiterin des Gymnasiums in Lindenberg: „Ich habe den Eindruck, dass alle froh sind um jedes Stück Normalität, die Tests und die Masken werden dafür in Kauf genommen.“ So sieht es auch Katharina Schrader. Die Kemptenerin ist Mutter zweier Schulkinder, über Homeschooling hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. „Es gibt zwar teilweise eine gewisse Unsicherheit und man ist froh um jeden Vormittag, an dem kein Anruf von der Schule kommt, dass jemand positiv getestet wurde. Distanzunterricht war aber für alle anstrengend, für Kinder, Eltern und Lehrer.“ (Lesen Sie auch: 2G-Lockerung für Jugendliche: Erleichterung bei den Fußballspielern in Marktoberdorf)

In der Zeit, in der die Schüler nicht in die Klassenzimmer durften, sind laut Klemm große Defizite entstanden. „Gefühlt die Hälfte der Schüler konnte dem Unterricht nicht so folgen, wie es nötig gewesen wäre.“ Gründe dafür seien unter anderem schlechtes Internet und fehlende Geräte. „Die Kinder müssen wieder lernen zu lernen.“ Lernlücken gebe es querbeet, vor allem aber in Fächern, in denen es auf kontinuierliches Lernen und Grundwissen ankommt, sagt Ulrich.

Verschiedene Fördermöglichkeiten an Schulen im Allgäu um Rückstände aufzuholen

Um die Rückstände aufzuholen, bieten die Schulen verschiedene Fördermöglichkeiten an. Finanziert werden diese größtenteils über das Programm „gemeinsam Brücken bauen“ des Freistaats. Am Lindenberger Gymnasium gibt es etwa Lerntutoren. In einer Eins-zu-Eins- Betreuung helfen sehr gute Schüler dabei den schwächeren.

Zudem werden nachmittags in verschiedenen Fächern Förderstunden angeboten, die die Lehrer abhalten. „Zum Teil gibt es auch Schulstunden, in denen sich zwei Lehrer um eine Klasse kümmern“, sagt Ulrich. Sie geht davon aus, dass die Angebote das ganze Schuljahr über bestehen bleiben. „Wenn es jetzt hieße, wir müssen zurück ins Homeschooling, gäbe es einen Aufschrei.“

Sollte es soweit kommen, sei man mittlerweile aber besser vorbereitet: „Die Schüler brauchen vor allen Dingen feste Strukturen“, sagt Ulrich. Auch Klemm ist der Meinung, dass die Schulen gut gerüstet sind. Solange Fußballstadien und Restaurants voll sind, hält er es aber für „weit hergeholt“, von Schulschließungen zu sprechen. Aus dem bayerischen Kultusministerium heißt es dazu auf Anfrage: „Der Präsenzunterricht ist nach wie vor das erklärte Ziel an bayerischen Schulen im aktuellen Schuljahr.“

Mehr Sorge als ein Distanzunterricht bereiten Ulrich die Testverweigerer. Laut Kultusministerium sind das bayernweit zwar weniger als 0,23 Prozent der Schüler und auch an Ulrichs Schule gibt es nur einen Fall. „Diese Kinder laufen aber nicht nur Gefahr, Stoff zu verpassen, sondern auch von Gleichaltrigen isoliert zu werden. Das bleibt meiner Meinung nach nicht ohne psychische Folgen.“

In unserem Newsblog berichten wir laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt.