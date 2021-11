Hohe Energiekosten gefährden Firmen im Allgäu

Wettbewerbsfähigkeit in Industrie eingeschränkt, Existenz bedroht, Anlagen stehen still, Produkte werden teurer. Was sich aus Sicht der Unternehmen ändern muss.

21.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Firmen im Allgäu schlagen Alarm: Zur Corona-Pandemie, unterbrochenen Lieferketten und dem Fachkräftemangel kommen nun noch die immens steigenden Strom- und Energiekosten. Auf dem Spiel stehe nicht nur die internationale Wettbewerbsfähigkeit, sondern bei einigen Firmen sogar die Existenz – vor allem bei denen, die bei ihrer Produktion einen hohen Energiebedarf haben. Dazu zählt beispielsweise die metallverarbeitende Industrie, aber auch Ziegel-Hersteller oder Hotels, heißt es von der Industrie- und Handelskammer (IHK).